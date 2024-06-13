Gerekçe Rusya Bağlantıları: ABD, 13 Türk Şirketine Yaptırım Kararı Aldı!
Gerekçe Rusya Bağlantıları: ABD, 13 Türk Şirketine Yaptırım Kararı Aldı!
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.
Yaptırım listesinde yer alan Türkiye'den şirketler şöyle 👇
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımların hedefine ilişkin şunları söyledi: “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırdıklarını ve Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmek.”
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