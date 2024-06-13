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Gerekçe Rusya Bağlantıları: ABD, 13 Türk Şirketine Yaptırım Kararı Aldı!

Gerekçe Rusya Bağlantıları: ABD, 13 Türk Şirketine Yaptırım Kararı Aldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 12:19

ABD, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

Yaptırım listesinde yer alan Türkiye'den şirketler şöyle 👇

Yaptırım listesinde yer alan Türkiye'den şirketler şöyle 👇

  • Expert Machinery Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şirketi

  • Alptech Makina Sanayi Limited Şirketi, Platform Endüstriyel Gıda İnşaat Elektronik ve Madencilik Dış Ticaret Limited Şirketi

  • Biopharmist Medikal Ürünler Dış Ticaret Limited Şirketi

  • SSGCTM CNC Takım Tezgahları Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  • Minyon Kesici Takımlar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  • Gepa Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Kamilhan Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi

  • CPS Proses Kontrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

  • RMB Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  • Taksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dener İthalat İhracat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımların hedefine ilişkin şunları söyledi: “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırdıklarını ve Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmek.”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımların hedefine ilişkin şunları söyledi: “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırdıklarını ve Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmek.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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