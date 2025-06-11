Gerçekten Gerek Var mıydı? Bir Kadın Hayatını Kaybeden Kedisini Kuru Dondurma Yöntemi ile Doldurttu

Evcil hayvan adeta evin bir ferdi gibi sevilir. Onları kaybetmek ise, aile bireylerinden birinin yitirilmesi kadar acı vericidir. Onlar, sadece birer hayvan olmanın ötesinde, ailemizin birer üyesidir ve bu nedenle onların kaybı, bizim için son derece zor ve dayanılmaz bir durum oluşturur.

Bir kadın, çok sevdiği kedisini kaybedince, onu kuru doldurma yöntemiyle mumyalattı ve evinin bir köşesine yerleştirdi. Fakat bu durum tartışma yarattı.