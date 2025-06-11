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Gerçekten Gerek Var mıydı? Bir Kadın Hayatını Kaybeden Kedisini Kuru Dondurma Yöntemi ile Doldurttu

Gerçekten Gerek Var mıydı? Bir Kadın Hayatını Kaybeden Kedisini Kuru Dondurma Yöntemi ile Doldurttu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 22:37

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Evcil hayvan adeta evin bir ferdi gibi sevilir. Onları kaybetmek ise, aile bireylerinden birinin yitirilmesi kadar acı vericidir. Onlar, sadece birer hayvan olmanın ötesinde, ailemizin birer üyesidir ve bu nedenle onların kaybı, bizim için son derece zor ve dayanılmaz bir durum oluşturur. 

Bir kadın, çok sevdiği kedisini kaybedince, onu kuru doldurma yöntemiyle mumyalattı ve evinin bir köşesine yerleştirdi. Fakat bu durum tartışma yarattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hayvanların kuru doldurma yöntemi, ölümlerinden sonra fiziksel görünümlerini korumak için kullanılan bir uygulamadır.

Hayvanların kuru doldurma yöntemi, ölümlerinden sonra fiziksel görünümlerini korumak için kullanılan bir uygulamadır.

Kuru doldurma yöntemi, hayvanları doğal hallerine en yakın şekilde sergilemek için kullanılır. Fakat bu yöntemi evcil hayvan için kullanmak pek çok kişiye ürkütücü geldi. Kaybettiği evcil hayvanı her gün, peluş bir oyuncak gibi görme fikri insanları rahatsız etti. Peki siz bu yöntemi kullanmak ister miydiniz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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