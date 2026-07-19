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Gerçek Kahve Gurmeleri Kahvesini Neden Evde Yapar?

etiket Gerçek Kahve Gurmeleri Kahvesini Neden Evde Yapar?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 12:31
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Dışarıda kahve içmek ne kadar pratik olsa da kahve konusunda gerçekten seçici olanlar, yani biz, kendi mutfağını ufak bir kafeye dönüştürmeyi tercih ediyoruz. Çünkü iyi bir fincan kahvenin arkasında tamamen kişiselleştirilmiş bir damak tadı yatıyor. Peki biz kahve tutkunları neden kendi kahvemizi demlemekte bu kadar ısrarcıyız?

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Çekirdeğin tazeliğini garanti altına alırız.

Dışarıda kahve içerken çekirdeklerin tam olarak ne zaman kavrulduğunu bilmek zordur. Evde ise güvendiğimiz bir kavurucudan taze çekirdek alıp tam demlenme anından önce öğütme şansımız vardır. Suyla buluşmadan hemen önce öğütülen taze kahvenin kokusu ve aroması kaliteli bir fincanın en temel adımıdır.

Oranları damak zevkine göre esnetiriz.

Kafelerde hazırlanan kahveler herkesin içebileceği genel bir standarda oturtulur. Evde kendi kahvesini yapanlar olarak suyun miktarından kahvenin gramajına kadar her detayı kendi isteğimize göre belirleriz. O gün daha sert ve yoğun bir kahveye ya da tam tersi yumuşak bir içime ihtiyaç duyduğumuzda kontrolün tamamen bizde olması büyük bir özgürlüktür.

Her seferinde aynı tutarlı lezzeti buluruz.

Sürekli gittiğimiz kafede bile kahveyi hazırlayan baristanın o anki telaşı bardaktaki tadı doğrudan değiştirebilir. Evde kendi düzenimizi kurduğumuzda kötü sürpriz yaşamayız hiç. Kendi damak tadımıza uygun ideal formülü bir kez oturttuğumuzda her sabah mutfağa girerken tam olarak beklediğimiz lezzeti alacağımızı biliriz.

Kendi kahvemizi evde yapıyorsak evin içine profesyonel bir barista yerleştirmişizdir!

Kendi kahvemizi evde yapıyorsak evin içine profesyonel bir barista yerleştirmişizdir!

Bütün bu tazelik, oran ve tutarlılık detaylarını her gün manuel olarak sağlamak ilk başta göz korkutabilir ama evde nitelikli kahve içmek için sanayi tipi aletlerle uğraşmamız gerekmiyor! Philips Café Aromis tam otomatik espresso makinesi bu noktada devreye giriyor. Makinenin BrewExtract teknolojisi kafe kalitesindeki yoğun tadı alabilmemiz için her demlemede daha fazla kahve çekirdeği kullanıp presliyor. Barista Asistanı ise kullandığımız çekirdeğe göre demleme ayarlarını otomatik düzenliyor. Yani espressodan cold brew'a kadar elliden fazla çeşidi LatteGo Pro'nun ipeksi süt köpüğüyle birlikte tek dokunuşla kendi mutfağımızda hazırlayabiliyoruz!

Suyun kalitesini tamamen kontrol edebiliyoruz.

Suyun kalitesini tamamen kontrol edebiliyoruz.

İyi bir kahvenin yüzde doksanından fazlası sudur. Dışarıda kullanılan suyun sertliğini veya mineral yapısını bilemeyiz. Doğal olarak... Evdeki filtreleme sistemine ve güvendiğimiz bir içme suyuyla demleme yaptığımızda kahvenin asıl aroması çok daha net ve temiz bir şekilde ortaya çıkar.

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Farklı yörelerin çekirdeklerini deneme özgürlüğüne sahibiz.

Bir kafenin menüsü genellikle birkaç farklı çekirdekle sınırlıdır. Evde demliyorsak bir gün Etiyopya'nın meyvemsi notalarını denerken ertesi gün Kolombiya'nın daha dengeli tatlarına geçebiliyoruz. Kendi mutfağımızda farklı tatları denemek kahve zevkimizi ciddi anlamda zenginleştiriyor.

Demleme anını güne başlama alışkanlığı haline getirmişizdir.

Demleme anını güne başlama alışkanlığı haline getirmişizdir.

Güne başlarken kahvenin demlenmesini beklemek ve taze kokunun mutfağa yayılması insana iyi gelen sakin bir sabah alışkanlığıdır. Sadece kahveyi içmek değil onu hazırlamak da günün telaşına girmeden önceki yavaş ve sessiz dakikaları temsil eder.

Fincan ve sunum detaylarına kendimiz karar veririz. Özgür irade sonuçta!

Fincan ve sunum detaylarına kendimiz karar veririz. Özgür irade sonuçta!

Kağıt ya da plastik bardakta kahve içmek pratik olsa da seramik veya porselen bir kupanın verdiği hissi vermez. Evde kendi sevdiğimiz ve elimize tam oturan favori kupamızla kahve içmek psikolojik olarak bile o tadı daha keyifli hale getiriyor!

Uzun vadede ciddi anlamda maliyet avantajı sağladığı için kendi kahvemizi evde demliyoruz.

Uzun vadede ciddi anlamda maliyet avantajı sağladığı için kendi kahvemizi evde demliyoruz.

Her gün dışarıda kaliteli kahve içmenin aylık maliyeti artık oldukça yüksek. Başlangıçta eve iyi bir makine ve kaliteli çekirdek almak masraflı görünse de aylar içinde bu sistem kendini tamamen amorti eder ve çok daha iyi kahveyi daha uygun fiyata içmemizi sağlar.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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