Gerçek Kahve Gurmeleri Kahvesini Neden Evde Yapar?

Kafelerde hazırlanan kahveler herkesin içebileceği genel bir standarda oturtulur. Evde kendi kahvesini yapanlar olarak suyun miktarından kahvenin gramajına kadar her detayı kendi isteğimize göre belirleriz. O gün daha sert ve yoğun bir kahveye ya da tam tersi yumuşak bir içime ihtiyaç duyduğumuzda kontrolün tamamen bizde olması büyük bir özgürlüktür.