Görüş Bildir
Haberler
Video
Gece Evden Kaçabilmek İçin Ailesine Uyku İlacı Verip Yakalanınca Dumura Uğrayan Kadın

Gece Evden Kaçabilmek İçin Ailesine Uyku İlacı Verip Yakalanınca Dumura Uğrayan Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 10:30

İçerik Devam Ediyor

'@nisskck_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, ailesine uyku ilacı vererek evden kaçtığı hikayesini anlattığı anlar ile viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Feride isimli arkadaşıyla birlikte plan yapan Nisa, ailelerine uyku ilacı vererek gece evden kaçtıklarını ancak Feride'nin evin kapısını kapatmaması nedeniyle yakalandıklarını açıkladı.

Feride isimli arkadaşıyla birlikte plan yapan Nisa, ailelerine uyku ilacı vererek gece evden kaçtıklarını ancak Feride'nin evin kapısını kapatmaması nedeniyle yakalandıklarını açıkladı.

Feride'nin evin kapısını kapatmaması ile içeriye kedi girdiğini ve annesinin de kaçtıklarını anladığını anlatan Nisa, kaçma girişimlerinin sonucunda da babasıyla sıkıntı yaşadığını söyledi.

Feride'nin evin kapısını kapatmaması ile içeriye kedi girdiğini ve annesinin de kaçtıklarını anladığını anlatan Nisa, kaçma girişimlerinin sonucunda da babasıyla sıkıntı yaşadığını söyledi.

İşte o evden kaçma hikayesi: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
20
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?