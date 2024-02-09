Gece Evden Kaçabilmek İçin Ailesine Uyku İlacı Verip Yakalanınca Dumura Uğrayan Kadın

'@nisskck_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, ailesine uyku ilacı vererek evden kaçtığı hikayesini anlattığı anlar ile viral oldu.
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Feride isimli arkadaşıyla birlikte plan yapan Nisa, ailelerine uyku ilacı vererek gece evden kaçtıklarını ancak Feride'nin evin kapısını kapatmaması nedeniyle yakalandıklarını açıkladı.
Feride'nin evin kapısını kapatmaması ile içeriye kedi girdiğini ve annesinin de kaçtıklarını anladığını anlatan Nisa, kaçma girişimlerinin sonucunda da babasıyla sıkıntı yaşadığını söyledi.
İşte o evden kaçma hikayesi: 👇
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