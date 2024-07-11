Gamze Erçel Öpücüklere Boğuldu, Pelin Akil Annesiyle Partiledi: 11 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gamze Erçel Öpücüklere Boğuldu, Pelin Akil Annesiyle Partiledi: 11 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver, güneşin ve yeşilin tadını çıkardı! Yine çok güzeldi.
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Özge Özpirinçci, uğruna annesiyle didiştiği gözlüğü kendine almayı başardı!
Ezgi Mola'nın Kanada'dan kuzeni geldi, kendilerini gecelere attılar.
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Yasemin Tatlıses, Ayel'ini paylaştı.
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Arzu Sabancı herkese iyi günler diledi.
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Gamze Erçel, Caner Yıldırım ve Mavi yine kalp eritti.
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