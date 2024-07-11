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Gamze Erçel Öpücüklere Boğuldu, Pelin Akil Annesiyle Partiledi: 11 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gamze Erçel Öpücüklere Boğuldu, Pelin Akil Annesiyle Partiledi: 11 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 01:11

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Aslı Enver, güneşin ve yeşilin tadını çıkardı! Yine çok güzeldi.

Aslı Enver, güneşin ve yeşilin tadını çıkardı! Yine çok güzeldi.

Özge Özpirinçci, uğruna annesiyle didiştiği gözlüğü kendine almayı başardı!

Özge Özpirinçci, uğruna annesiyle didiştiği gözlüğü kendine almayı başardı!

Ezgi Mola'nın Kanada'dan kuzeni geldi, kendilerini gecelere attılar.

Ezgi Mola'nın Kanada'dan kuzeni geldi, kendilerini gecelere attılar.

Bir değişiklik yapıp yaz için daha uzun süreliğine Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, yine bildiğiniz gibiydi.

Bir değişiklik yapıp yaz için daha uzun süreliğine Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, yine bildiğiniz gibiydi.

Yasemin Tatlıses, Ayel'ini paylaştı.

Yasemin Tatlıses, Ayel'ini paylaştı.
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Berfu Yenenler'in Eser Yenenler'i her gün zorla çıkardığı yürüyüşe Özlem Ada Şahin de katıldı.

Pelin Akil, teyzesi ve annesiyle partiledi.

Pelin Akil, teyzesi ve annesiyle partiledi.

Berrak Tüzünataç yine nefes kesti.

Berrak Tüzünataç yine nefes kesti.

Ala Tokel'den futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'la aşkının ilk karesi geldi.

Ala Tokel'den futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'la aşkının ilk karesi geldi.

Arzu Sabancı herkese iyi günler diledi.

Arzu Sabancı herkese iyi günler diledi.
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Gamze Erçel, Caner Yıldırım ve Mavi yine kalp eritti.

Fahriye Evcen, Kerem'le keyif yaptı.

Fahriye Evcen, Kerem'le keyif yaptı.

Danla Bilic, köpeğini arabasına koyup yollara çıktı.

Danla Bilic, köpeğini arabasına koyup yollara çıktı.

Cemal Can Canseven plaj voleybolu oynadı.

Cemal Can Canseven plaj voleybolu oynadı.

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Demet Akalın, Zeytin Ağacı izledi, Seda Bakan'ın oyunculuğunu övdü!
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