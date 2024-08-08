Galatasaraylı Ergin Ataman'ın Oğlu Sarp Ataman Fanatik Beşiktaşlı Çıktı!
Galatasaraylı Ergin Ataman'ın Oğlu Sarp Ataman Fanatik Beşiktaşlı Çıktı!
Ergin Ataman’ın oğlu Sarp Ataman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazandı. Ataman, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile bir çekilen bir fotoğrafını yayınlarken mesaj da verdi.
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Geçtiğimiz sezon Yunan basketbol ekibi Panathiankos'un başına geçen Ergin Ataman, yeşil-beyazlılardaki ilk sezonunda Euroleague şampiyonluğu elde ederek müthiş bir başarı yakalamıştı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez başarısıyla değil oğlu Sarp Ataman ile gündeme geldi.
Sarp Ataman, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı beş golle geçmesinin ardından koyu babasına takımadan geçemedi.
Instagram hesabından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile çektirdiği fotoğraftı paylaşarak şunları söyledi 👇
Taraftarların paylaşıma dair yorumları 👇
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