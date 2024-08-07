Gabby Thomas'ın İlginç Kariyeri: Diplomalarla Dolu Kariyerine Madalya Ekledi

Paris'te sporcular, başarılarının ardından insan hikayeleriyle de ön plana çıkıyorlar. Zorlu hayat şartlarından gelenler ya da amansız bir disiplinle bir sporda 'en iyi' olanların hikayeleri spor severleri büyülemeye devam ediyor. Tüm bunların içinde Gabby Thomas ise bambaşka bir profil olarak ön plana çıkıyor.