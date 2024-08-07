Gabby Thomas'ın İlginç Kariyeri: Diplomalarla Dolu Kariyerine Madalya Ekledi
Gabby Thomas'ın İlginç Kariyeri: Diplomalarla Dolu Kariyerine Madalya Ekledi
Paris'te sporcular, başarılarının ardından insan hikayeleriyle de ön plana çıkıyorlar. Zorlu hayat şartlarından gelenler ya da amansız bir disiplinle bir sporda 'en iyi' olanların hikayeleri spor severleri büyülemeye devam ediyor. Tüm bunların içinde Gabby Thomas ise bambaşka bir profil olarak ön plana çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınlar 200 Metre Finali'nde aldığı altın madalya ile büyük sevinç yaşayan Gabby Thomas, hayatında başardıklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Altın Madalya kadar zorlu görevlerin üstesinen gelen Thomas'ın ilginç hayat hikayesi genç sporculara ilham verecek cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 22 yaşında Harvard'dan mezun olmayı başaran Gabby Thomas hiçbir zaman spordan kopmadı. Sporda kendini geliştirirken nörobiyoloji diploması ona yetmedi ve yüksek lisans yapmaya karar verdi.
Epidemiyoloji alanında yüksek lisansını tamamladığında ise 26 yaşındaydı. "Dünyanın en hızlı epidemiyologu" şeklinde mizah unsuru görsellerin konusu olan Thomas asıl büyük olaya için bir sene daha bekledi.
26 yaşında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 27 yaşında Paris Olimpiyatları'na gelen Gabby Thomas, Kadınlar 200 Metre Finali'nde altın madalyaya uzandı.
Gabby Thomas tüm bu madalyalar ve diplomalarla geçen günlerinin yanında bir de "gönüllülük" çalışmaları var. Okumuş olduğu bölümler ve halk sağlığı adına yoksullarla dayanışma içinde olmak için derneklerde gönüllülük çalışmaları yapması tüm toplumun ayrıca takdirini kazandı. Henüz 27 yaşındaki sporcu şimdiden Paris'in unutulmaları arasına adını yazdırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın