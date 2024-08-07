Görüş Bildir
Haberler
Spor
Gabby Thomas'ın İlginç Kariyeri: Diplomalarla Dolu Kariyerine Madalya Ekledi

Gabby Thomas'ın İlginç Kariyeri: Diplomalarla Dolu Kariyerine Madalya Ekledi

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 16:06

Paris'te sporcular, başarılarının ardından insan hikayeleriyle de ön plana çıkıyorlar. Zorlu hayat şartlarından gelenler ya da amansız bir disiplinle bir sporda 'en iyi' olanların hikayeleri spor severleri büyülemeye devam ediyor. Tüm bunların içinde Gabby Thomas ise bambaşka bir profil olarak ön plana çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadınlar 200 Metre Finali'nde aldığı altın madalya ile büyük sevinç yaşayan Gabby Thomas, hayatında başardıklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Altın Madalya kadar zorlu görevlerin üstesinen gelen Thomas'ın ilginç hayat hikayesi genç sporculara ilham verecek cinsten.

Kadınlar 200 Metre Finali'nde aldığı altın madalya ile büyük sevinç yaşayan Gabby Thomas, hayatında başardıklarıyla bir kez daha gündeme geldi. Altın Madalya kadar zorlu görevlerin üstesinen gelen Thomas'ın ilginç hayat hikayesi genç sporculara ilham verecek cinsten.

Henüz 22 yaşında Harvard'dan mezun olmayı başaran Gabby Thomas hiçbir zaman spordan kopmadı. Sporda kendini geliştirirken nörobiyoloji diploması ona yetmedi ve yüksek lisans yapmaya karar verdi.

Henüz 22 yaşında Harvard'dan mezun olmayı başaran Gabby Thomas hiçbir zaman spordan kopmadı. Sporda kendini geliştirirken nörobiyoloji diploması ona yetmedi ve yüksek lisans yapmaya karar verdi.

Epidemiyoloji alanında yüksek lisansını tamamladığında ise 26 yaşındaydı. "Dünyanın en hızlı epidemiyologu" şeklinde mizah unsuru görsellerin konusu olan Thomas asıl büyük olaya için bir sene daha bekledi.

Epidemiyoloji alanında yüksek lisansını tamamladığında ise 26 yaşındaydı. "Dünyanın en hızlı epidemiyologu" şeklinde mizah unsuru görsellerin konusu olan Thomas asıl büyük olaya için bir sene daha bekledi.

26 yaşında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 27 yaşında Paris Olimpiyatları'na gelen Gabby Thomas, Kadınlar 200 Metre Finali'nde altın madalyaya uzandı.

26 yaşında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 27 yaşında Paris Olimpiyatları'na gelen Gabby Thomas, Kadınlar 200 Metre Finali'nde altın madalyaya uzandı.

Gabby Thomas tüm bu madalyalar ve diplomalarla geçen günlerinin yanında bir de "gönüllülük" çalışmaları var. Okumuş olduğu bölümler ve halk sağlığı adına yoksullarla dayanışma içinde olmak için derneklerde gönüllülük çalışmaları yapması tüm toplumun ayrıca takdirini kazandı. Henüz 27 yaşındaki sporcu şimdiden Paris'in unutulmaları arasına adını yazdırdı.

Gabby Thomas tüm bu madalyalar ve diplomalarla geçen günlerinin yanında bir de "gönüllülük" çalışmaları var. Okumuş olduğu bölümler ve halk sağlığı adına yoksullarla dayanışma içinde olmak için derneklerde gönüllülük çalışmaları yapması tüm toplumun ayrıca takdirini kazandı. Henüz 27 yaşındaki sporcu şimdiden Paris'in unutulmaları arasına adını yazdırdı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın