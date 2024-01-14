Fenerbahçe Taraftar Grupları CHP'den Kadıköy'e Fenerbahçeli Belediye Adayı Çıkartılmasını İstedi

Yerel seçimler yaklaşmaya devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanı adayları açıklanırken, ilçe belediyelerinde de adaylar yavaş yavaş açıklanmaya devam ediliyor. Siyasi partilerin adaylarını açıkladığı bu günlerde, Fenerbahçe Taraftar Gruplarından ilginç olarak görülen bir istek geldiği öne sürüldü. CHP'nin Kadıköy'den çıkartacağı adayın Fenerbahçeli olmasını istedikleri iddia edildi.