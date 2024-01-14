Fenerbahçe Taraftar Grupları CHP'den Kadıköy'e Fenerbahçeli Belediye Adayı Çıkartılmasını İstedi
Fenerbahçe Taraftar Grupları CHP'den Kadıköy'e Fenerbahçeli Belediye Adayı Çıkartılmasını İstedi
Yerel seçimler yaklaşmaya devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanı adayları açıklanırken, ilçe belediyelerinde de adaylar yavaş yavaş açıklanmaya devam ediliyor. Siyasi partilerin adaylarını açıkladığı bu günlerde, Fenerbahçe Taraftar Gruplarından ilginç olarak görülen bir istek geldiği öne sürüldü. CHP'nin Kadıköy'den çıkartacağı adayın Fenerbahçeli olmasını istedikleri iddia edildi.
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için hazırlıklar sürmeye devam ediyor bildiğiniz gibi.
Siyasi partilerin büyükşehir belediye adayları oldukça merak ediliyordu bildiğiniz gibi. Bir diğer merak konusu ise belediye başkanı adayları.
Seçime adım adım hazırlanılırken, sosyal medyada yayılan bir duyuru üzerine Fenerbahçe Taraftar Gruplarının, Kadıköy için özel bir isteklerinin olduğu iddia edildi.
Yalnızca Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe semtinin varlığı değil, Alex de Souza heykeli de Kadıköy'de bulunuyor.
Sosyal medyada da "Fenerbahçe Taraftar Grupları" tarafından yayınlandığı belirtilen bir yazı dolaşmaya başladı. Duyuru CHP'ye yönelik ifadeleri kapsıyordu ve Kadıköy belediye başkanı adayının Fenerbahçeli olmasını istediklerini belirtiyordu.
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Fenerbahçe Taraftar Grupları tarafından paylaşıldığı söylenen bu duyuruyu sosyal medyada görenler elbette sessiz kalmadı.
Futbol ve siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiği konusunda tepkiler gecikmedi.
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Fenerbahçe taraftarları ise bunun resmi bir duyuru olmadığını, taraftar gruplarının hesaplarında böyle bir duyuruyla karşılaşmadıklarını beyan etti.
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