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Fenerbahçe Taraftar Grupları CHP'den Kadıköy'e Fenerbahçeli Belediye Adayı Çıkartılmasını İstedi

Fenerbahçe Taraftar Grupları CHP'den Kadıköy'e Fenerbahçeli Belediye Adayı Çıkartılmasını İstedi

Fenerbahçe
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 17:29 Son Güncelleme: 14.01.2024 - 18:08

Yerel seçimler yaklaşmaya devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanı adayları açıklanırken, ilçe belediyelerinde de adaylar yavaş yavaş açıklanmaya devam ediliyor. Siyasi partilerin adaylarını açıkladığı bu günlerde, Fenerbahçe Taraftar Gruplarından ilginç olarak görülen bir istek geldiği öne sürüldü. CHP'nin Kadıköy'den çıkartacağı adayın Fenerbahçeli olmasını istedikleri iddia edildi.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için hazırlıklar sürmeye devam ediyor bildiğiniz gibi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için hazırlıklar sürmeye devam ediyor bildiğiniz gibi.

Belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyetlerinin belli olacağı yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek.

Siyasi partilerin büyükşehir belediye adayları oldukça merak ediliyordu bildiğiniz gibi. Bir diğer merak konusu ise belediye başkanı adayları.

Siyasi partilerin büyükşehir belediye adayları oldukça merak ediliyordu bildiğiniz gibi. Bir diğer merak konusu ise belediye başkanı adayları.

Büyükşehir belediye başkanı adayları gündemde uzun bir süre yer alan konuların başını çekmişti. Bir diğer yandan gözler şimdilerde siyasi partilerin belediye başkanı adaylarına çevrildi.

Seçime adım adım hazırlanılırken, sosyal medyada yayılan bir duyuru üzerine Fenerbahçe Taraftar Gruplarının, Kadıköy için özel bir isteklerinin olduğu iddia edildi.

Seçime adım adım hazırlanılırken, sosyal medyada yayılan bir duyuru üzerine Fenerbahçe Taraftar Gruplarının, Kadıköy için özel bir isteklerinin olduğu iddia edildi.

Hem semt ismi olarak, hem spor kulübünün konumu itibariyle Kadıköy, Fenerbahçe için büyük önem teşkil ediyor.

Yalnızca Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe semtinin varlığı değil, Alex de Souza heykeli de Kadıköy'de bulunuyor.

Yalnızca Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe semtinin varlığı değil, Alex de Souza heykeli de Kadıköy'de bulunuyor.

Taraftarlar açısından oldukça sahiplendikleri ve benimsedikleri bir semt Kadıköy. Takımlarının ruhunu taşıdıklarına inanıyorlar anlayacağınız.

Sosyal medyada da "Fenerbahçe Taraftar Grupları" tarafından yayınlandığı belirtilen bir yazı dolaşmaya başladı. Duyuru CHP'ye yönelik ifadeleri kapsıyordu ve Kadıköy belediye başkanı adayının Fenerbahçeli olmasını istediklerini belirtiyordu.

Sosyal medyada da "Fenerbahçe Taraftar Grupları" tarafından yayınlandığı belirtilen bir yazı dolaşmaya başladı. Duyuru CHP'ye yönelik ifadeleri kapsıyordu ve Kadıköy belediye başkanı adayının Fenerbahçeli olmasını istediklerini belirtiyordu.

Fenerbahçe Taraftar Grupları tarafından yayınlandığı söylenen duyuru, 'CHP İstanbul İl Başkanlığı'na' şeklinde başlıyor. Yerel seçimler için çıkarılacak Kadıköy belediye başkanı adayının Fenerbahçeli olmasını istediklerini 'Kadıköy’de göstereceğiniz adayın Fenerbahçeli olacağına dair en ufak endişemiz yok.” şeklinde ifade ediyorlar.

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Fenerbahçe Taraftar Grupları tarafından paylaşıldığı söylenen bu duyuruyu sosyal medyada görenler elbette sessiz kalmadı.

Fenerbahçe Taraftar Grupları tarafından paylaşıldığı söylenen bu duyuruyu sosyal medyada görenler elbette sessiz kalmadı.
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Futbol ve siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiği konusunda tepkiler gecikmedi.

Futbol ve siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiği konusunda tepkiler gecikmedi.
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Fenerbahçe taraftarları ise bunun resmi bir duyuru olmadığını, taraftar gruplarının hesaplarında böyle bir duyuruyla karşılaşmadıklarını beyan etti.

Fenerbahçe taraftarları ise bunun resmi bir duyuru olmadığını, taraftar gruplarının hesaplarında böyle bir duyuruyla karşılaşmadıklarını beyan etti.
twitter.com

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