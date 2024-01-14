İlk Sözleri Fatih Terim İçin: Samet Akaydin Panathinaikos'ta
İlk Sözleri Fatih Terim İçin: Samet Akaydin Panathinaikos'ta
Fatih Terim'in başında olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Akaydin, Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasında büyük rol oynadığını söyledi.
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Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin Yunan takımı Panathinaikos, ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sağlık kontrollerinden geçmek için Atina'ya giden 29 yaşındaki oyuncunun havalimanında yaptığı açıklama Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.
Akaydin, yapılan anlaşmada Fatih Terim'in katkısının bulunduğunu şu sözleriyle açıkladı: “Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu."
Samet Akaydin geçtiğimiz sezon ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Deneyimli stoper, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maçta süre almıştı.
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