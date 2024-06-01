Fenerbahçe’den Mourinho Açıklaması: Görüşmeler KAP’a Duyuruldu
Fenerbahçe’den Mourinho Açıklaması: Görüşmeler KAP’a Duyuruldu
Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.
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Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Dün çıkan Mourinho haberleri de bugün resmileşti.
Fenerbahçe’de KAP’a yapılan açıklamada; Portekizli hoca ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.
KAP’a yapılan açıklama 👇
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