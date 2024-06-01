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Fenerbahçe’den Mourinho Açıklaması: Görüşmeler KAP’a Duyuruldu

Fenerbahçe’den Mourinho Açıklaması: Görüşmeler KAP’a Duyuruldu

Jose Mourinho Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.06.2024 - 10:25

Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

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Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

Dün çıkan Mourinho haberleri de bugün resmileşti.

Dün çıkan Mourinho haberleri de bugün resmileşti.

Fenerbahçe’de KAP’a yapılan açıklamada; Portekizli hoca ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe’de KAP’a yapılan açıklamada; Portekizli hoca ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

KAP’a yapılan açıklama 👇

KAP’a yapılan açıklama 👇

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