Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye "Evet" Demesi Dünyada Büyük Ses Getirdi!
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye "Evet" Demesi Dünyada Büyük Ses Getirdi!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşması dünyada manşetleri süsledi. Birçok haber ajansı, efsane ismin Süper Lig'i tercih etmesine geniş yer verdi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken dünya gözünü Süper Lig'e çevirdi. 👇
Corriere dello Sport
Tuttosport
Tuttomercato
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Calcio Mercato
Daily Mail
A Bola
Express
Mirror
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The Sun
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