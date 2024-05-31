Jose Mourinho Fenerbahçe'de! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Büyük Çalım
Jose Mourinho Fenerbahçe'de! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Büyük Çalım
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. Mourinho, sarı-lacivertli kulübün bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da gündemiydi. Yıldırım - Mourinho'nun final görüşmesi iptal oldu.
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile başkanlık mücadelesi verecek olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.
Yıldırım, Portekizli çalıştırıcı ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını gelmeme durumunun olmadığını belirtmişti.
Yıldırım'ın açıklaması sonrası Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu, "Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler." dedi.
Sabuncuoğlu, ayrıca teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını da duyurdu.
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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu da Mourinho'nun Ali Koç’un projelerinden çok etkilendiği diğer aday Aziz Yıldırım’ı veto ettiğini aktardı.
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