Jose Mourinho Fenerbahçe'de! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Büyük Çalım

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç'un dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. Mourinho, sarı-lacivertli kulübün bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da gündemiydi. Yıldırım - Mourinho'nun final görüşmesi iptal oldu.