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Aziz Yıldırım Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşmasının Ardından İlk Kez Konuştu!

Aziz Yıldırım Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşmasının Ardından İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
31.05.2024 - 13:30

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli yıldız Teknik Direktör Jose Mouirinho'nun Ali Koç ile anlaşmasına dair konuştu. Yıldırım, 'Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim.' dedi.

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Sabah saatlerinde Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho ile her konuda anlaştığı bildirilmişti.

Sabah saatlerinde Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho ile her konuda anlaştığı bildirilmişti.

Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı'nın da transfer görüşmesine katıldığı, Portekizli çalıştırıcının ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edilmişti.

Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı'nın da transfer görüşmesine katıldığı, Portekizli çalıştırıcının ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şunları söyledi 👇

Yıldırım, şunları söyledi 👇

'Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez.'

Mahmut Uslu ise konuyla ilgili olarak, "Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım" ifadesini kullandı.

Mahmut Uslu ise konuyla ilgili olarak, "Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım" ifadesini kullandı.
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