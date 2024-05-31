Aziz Yıldırım Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşmasının Ardından İlk Kez Konuştu!
Aziz Yıldırım Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşmasının Ardından İlk Kez Konuştu!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli yıldız Teknik Direktör Jose Mouirinho'nun Ali Koç ile anlaşmasına dair konuştu. Yıldırım, 'Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim.' dedi.
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Sabah saatlerinde Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho ile her konuda anlaştığı bildirilmişti.
Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı'nın da transfer görüşmesine katıldığı, Portekizli çalıştırıcının ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edilmişti.
Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, şunları söyledi 👇
Mahmut Uslu ise konuyla ilgili olarak, "Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım" ifadesini kullandı.
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