Fatih Altaylı’dan Olimpiyat Eleştirisi: “Meyve Değil Nal Topladık”
Fatih Altaylı’dan Olimpiyat Eleştirisi: “Meyve Değil Nal Topladık”
Gazeteci Fatih Altaylı, Olimpiyat Oyunları’nda gerçekleştirilen atletizm finallerini izlemeye gittiği Paris’ten, Türkiye’de kapalı olan Instagram üzerinden paylaşım yaptı. Altaylı, Türkiye’nin atletizmde gösterdiği kötü performansı hatırlattı ve isim vermese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.
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Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alamadı ve 3 gümüş, 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında 62. sırada yer aldı. Ancak hala bazı sporcularımızın madalya şansı bulunuyor.
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Gazeteci Fatih Altaylı ise atletizim finallerini takip etmek için gittiği Paris’ten Instagram üzerinden açıklamada bulundu.
“Yakın tarihimin en başarısız olimpiyatları” diyen Altaylı, “Birileri sporda meyve topladığımızı söylüyor. Meyve değil nal topladığımızın farkında değiller belli ki!” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “spora yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık” açıklamasında bulunmuştu.
Altaylı'nın paylaşımı
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40 yıldan sonra ilk kez altın madalya almadan döndü sporcularımız. Durup düşünmek lazım. Nerde hata eksiklik var.
Adam haklı. Hiçbir sporcumuza gereken destek verilemedi maalesef. Malum şahıs da her zamanki gibi boş boş tatava yapıyor.
Öyle berbat bir dönemki olimpiyatlara bile vurdu. Fatih bey haklı haklı haklı AKP ve diğer partiler ülkenin her noktasını yok ediyorlar İnşallah %80nin başın... Devamını Gör