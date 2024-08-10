Fatih Altaylı’dan Olimpiyat Eleştirisi: “Meyve Değil Nal Topladık”

Gazeteci Fatih Altaylı, Olimpiyat Oyunları’nda gerçekleştirilen atletizm finallerini izlemeye gittiği Paris’ten, Türkiye’de kapalı olan Instagram üzerinden paylaşım yaptı. Altaylı, Türkiye’nin atletizmde gösterdiği kötü performansı hatırlattı ve isim vermese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.