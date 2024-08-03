Fanatik Beşiktaşlı Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan Ciro Immobile Paylaşımı
Fanatik Beşiktaşlı Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan Ciro Immobile Paylaşımı
Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, takımı Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile'ye dair paylaşımda bulundu. İtalyan futbolcu, Süper Kupa'nın ilk dakikasında Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.
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İlk 45 dakika siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Gol, 23. saniyede Ciro Immobile'den geldi. İtalyan futbolcunun golü, kupa tarihinin en erken golü oldu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, skorun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Karakurt, tecrübeli golcünün Yusuf Dikeç'e benzetilen bir görselini alıntılayarak "Çok rahat çok profesyonel" dedi.
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Immobile'nin golü 👇
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