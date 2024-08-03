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Fanatik Beşiktaşlı Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan Ciro Immobile Paylaşımı

Fanatik Beşiktaşlı Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan Ciro Immobile Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 21:50

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, takımı Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile'ye dair paylaşımda bulundu. İtalyan futbolcu, Süper Kupa'nın ilk dakikasında Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmıştı.

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

İlk 45 dakika siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

İlk 45 dakika siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Gol, 23. saniyede Ciro Immobile'den geldi. İtalyan futbolcunun golü, kupa tarihinin en erken golü oldu.

Gol, 23. saniyede Ciro Immobile'den geldi. İtalyan futbolcunun golü, kupa tarihinin en erken golü oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, skorun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, skorun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karakurt, tecrübeli golcünün Yusuf Dikeç'e benzetilen bir görselini alıntılayarak "Çok rahat çok profesyonel" dedi.

Karakurt, tecrübeli golcünün Yusuf Dikeç'e benzetilen bir görselini alıntılayarak "Çok rahat çok profesyonel" dedi.
twitter.com
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Immobile'nin golü 👇

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