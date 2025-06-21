Fal Bakıp Göbek Attılar: Sosyal Medyanın Sevilen Fenomenleri İtalyan Teyzeler "Altın Günü" ile Tanıştı

Sosyal medyanın sevilen ikilisi İtalyan Teyzeleri tanıyor olabilirsiniz. Kendileri pizzaya ketçap sıkmamıza karşılık lahmacunu sosa bulamış, eğer devam edersek bir sonraki hedeflerinin mantı olacağını söylemişlerdi. Hatta içlerinden biri Kurtlar Vadisi dizindeki Laz Ziya karakterine benzediği için racon kestiği bir video paylaşmıştı.

Kendileri şimdi de bir altın gününe katıldı. Fal bakıp göbek atan teyzeler altın gününün tadını çıkardı. O anlar izleyenleri de eğlendirdi.