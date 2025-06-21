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Fal Bakıp Göbek Attılar: Sosyal Medyanın Sevilen Fenomenleri İtalyan Teyzeler "Altın Günü" ile Tanıştı

Fal Bakıp Göbek Attılar: Sosyal Medyanın Sevilen Fenomenleri İtalyan Teyzeler "Altın Günü" ile Tanıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 16:55

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Sosyal medyanın sevilen ikilisi İtalyan Teyzeleri tanıyor olabilirsiniz. Kendileri pizzaya ketçap sıkmamıza karşılık lahmacunu sosa bulamış, eğer devam edersek bir sonraki hedeflerinin mantı olacağını söylemişlerdi. Hatta içlerinden biri Kurtlar Vadisi dizindeki Laz Ziya karakterine benzediği için racon kestiği bir video paylaşmıştı. 

Kendileri şimdi de bir altın gününe katıldı. Fal bakıp göbek atan teyzeler altın gününün tadını çıkardı. O anlar izleyenleri de eğlendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJ4TpV9sEfs/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Altın günleri, Türk toplumunun sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan, geleneksel bir etkinlik.

Altın günleri, Türk toplumunun sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan, geleneksel bir etkinlik.

Bu etkinlik, genellikle kadınların bir araya gelerek hem sosyal ilişkilerini güçlendirdiği, hem de ekonomik açıdan birikim yapma imkanı bulduğu özel günlerdir. Altın günlerinin temelinde yatan fikir, toplum içerisinde dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi teşvik etmektir. Bu tür etkinlikler, kadınların sosyal çevrelerini genişletme ve birbirleriyle daha fazla vakit geçirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, oldukça eğlenceli bir gün de geçirirler. İtalyan Teyzeler de altın gününde en az bizim teyzelerimiz kadar eğlenmiş.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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