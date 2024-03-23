Evrim Alasya'nın Doğa Desteğinden Esra Erol'daki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Evrim Alasya'nın Doğa Desteğinden Esra Erol'daki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Mart Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri dumur etmeyi başardı. Aksiyonun hız kesmediği dizi özellikle son sahnesiyle gündem olurken, Alev ve Pembe'nin kavga etmesi ve Pembe'nin merdivenlerden düşmesi olay oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz ilerlerken, dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nu sahnelerinin gitgide azalması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yan rollerin yükselip başrol Türkoğlu'nun sönükleştiği dizi bu açıdan tepki görürken, söz konusu olayda dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan destek geldi.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na Nükhet karakteriyle 2. sezonda dahil olan Binnur Kaya, son bölümde diziye veda etti. Kaya, dizi ekibine vedasını duygusal bir mesajla duyurdu.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da skandal yaratan anlar yaşandı. Programa konuk olan kadın hararetli bir tartışmaya girerken hızını alamayıp el hareketi çekti. Erol o anların ardından izleyicilerden özür diledi.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle resmen izleyenleri dumur etti. Her hafta yeni bir aksiyonun yaşandığı dizide, bu kez olan da Pembe'ye oldu. Alev ve Pembe'nin kavgasından sonra, merdivenlerden düşen Pinko, yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'ndan ise dublörüyle eğlenceli paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Yargı'nın başrolü Kaan Uyrgancıoğlu, Asiye Acar'a konuştu. Acar'la röportaj yapan Urgancıoğlu çekerken en çok etkilendiği sahneyi açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın