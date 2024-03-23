Son Sahnesiyle Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Kızılcık Şerbeti Pinko'dan Sürpriz Paylaşım

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle resmen izleyenleri dumur etti. Her hafta yeni bir aksiyonun yaşandığı dizide, bu kez olan da Pembe'ye oldu. Alev ve Pembe'nin kavgasından sonra, merdivenlerden düşen Pinko, yüreklerimizi ağzımıza getirdi.

Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'ndan ise dublörüyle eğlenceli paylaşım geldi.