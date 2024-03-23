Son Sahnesiyle Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Kızılcık Şerbeti Pinko'dan Sürpriz Paylaşım
Son Sahnesiyle Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Kızılcık Şerbeti Pinko'dan Sürpriz Paylaşım
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle resmen izleyenleri dumur etti. Her hafta yeni bir aksiyonun yaşandığı dizide, bu kez olan da Pembe'ye oldu. Alev ve Pembe'nin kavgasından sonra, merdivenlerden düşen Pinko, yüreklerimizi ağzımıza getirdi.
Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'ndan ise dublörüyle eğlenceli paylaşım geldi.
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İki sezondur heyecanın dorukta olduğu Kızılcık Şerbeti, neredeyse her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.
Kızılcık Şerbeti, ekranlara gelen son bölümünde de izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı.
Alev'in Pembe'ye inat edip aile evine gelmesiyle, ikili arasında bir kavga çıktı. Bu hikayede yanan ise Pinko oldu...
Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun bu sahneyi nasıl çektiği merak konusu oldu. Neyse ki kendisi zaman zaman set arkasından bazı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Pembe, tam da kavga sahnesindeki kıyafetlerini giyen dublörüyle olan bu pozunu paylaştı. Meğer sahnede dublör kullanılmış! Karşınızda bir değil, iki Pinko. 😂
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