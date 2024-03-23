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Son Sahnesiyle Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Kızılcık Şerbeti Pinko'dan Sürpriz Paylaşım

Son Sahnesiyle Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Kızılcık Şerbeti Pinko'dan Sürpriz Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.03.2024 - 16:17

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle resmen izleyenleri dumur etti. Her hafta yeni bir aksiyonun yaşandığı dizide, bu kez olan da Pembe'ye oldu. Alev ve Pembe'nin kavgasından sonra, merdivenlerden düşen Pinko, yüreklerimizi ağzımıza getirdi. 

Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'ndan ise dublörüyle eğlenceli paylaşım geldi.

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İki sezondur heyecanın dorukta olduğu Kızılcık Şerbeti, neredeyse her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

İki sezondur heyecanın dorukta olduğu Kızılcık Şerbeti, neredeyse her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, konusu itibarıyla da ilgi çekici olan dizi, ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü de haliyle sosyal medyada gündem oluyor.

Kızılcık Şerbeti, ekranlara gelen son bölümünde de izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı.

Kızılcık Şerbeti, ekranlara gelen son bölümünde de izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı.

Çimen'in tesettüre girmesinin şoku hala aile üzerindeyken, bölüme damgasını vuranlar ise Alev ve Pembe oldu.

Alev'in Pembe'ye inat edip aile evine gelmesiyle, ikili arasında bir kavga çıktı. Bu hikayede yanan ise Pinko oldu...

Alev'in Pembe'ye inat edip aile evine gelmesiyle, ikili arasında bir kavga çıktı. Bu hikayede yanan ise Pinko oldu...

Kavga sırasında Pembe'nin dengesini kaybedip merdivenlerden düşmesi, izleyenleri ayağa kaldırdı. Başını çarpıp çarpmadığını merak ettiğimiz Pembe, remsen yüreklerimizi ağzımıza getirdi.

Son bölüme ise sosyal medyadan yorum yağdı;

Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun bu sahneyi nasıl çektiği merak konusu oldu. Neyse ki kendisi zaman zaman set arkasından bazı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun bu sahneyi nasıl çektiği merak konusu oldu. Neyse ki kendisi zaman zaman set arkasından bazı anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sibel Taşçıoğlu, yine bir paylaşımıyla izleyenlerin yüreklerine su serpti! 😂

Pembe, tam da kavga sahnesindeki kıyafetlerini giyen dublörüyle olan bu pozunu paylaştı. Meğer sahnede dublör kullanılmış! Karşınızda bir değil, iki Pinko. 😂

Pembe, tam da kavga sahnesindeki kıyafetlerini giyen dublörüyle olan bu pozunu paylaştı. Meğer sahnede dublör kullanılmış! Karşınızda bir değil, iki Pinko. 😂

Alev'in kabuslar diyebilir miyiz?

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