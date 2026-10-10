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Evine Bir Film Seti Havası Verecek 10 Havalı Dokunuş

etiket Evine Bir Film Seti Havası Verecek 10 Havalı Dokunuş

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
10.10.2026 - 10:31
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Evinin dekorasyonunu değiştirmek için koltuk takımını baştan aşağı yenilemen ya da servet harcaman gerekmiyor. Doğru dokunuşlarla evinin havasını çok farklı bir hale getirebilirsin. Haydi detaylara birlikte bakalım!

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1. Büyük tavan lambasını tek başına kullanmak yerine farklı ışık kaynakları yerleştir.

1. Büyük tavan lambasını tek başına kullanmak yerine farklı ışık kaynakları yerleştir.

Film setlerinin en güçlü numaralarından biri ışığı tek noktadan vermemek. Salonun bir köşesine lambader, kitaplığın üzerine küçük bir abajur, sehpanın üzerine de loş bir masa lambası koyarak odada farklı ışık katmanları oluşturabilirsin. İyi aydınlatma çok şeyi değiştirir.

2. Eski görünümlü bir mobilyayla eve geçmişten gelen bir hikaye ekle.

2. Eski görünümlü bir mobilyayla eve geçmişten gelen bir hikaye ekle.

Film setlerinde her şeyin yeni ve kusursuz görünmesi beklenme hatta aksine yaşanmışlık hissi mekanı daha inandırıcı yapar. İkinci el bir ahşap sandalye, eski bir komodin, vintage bir ayna ya da yıllardır sende olan bir dolap bu iş için uygun olacaktır.  Modern parçaların arasına tek bir eski eşya koymak bile evinin havasını değiştirecek.

3. Havanın da dekorasyon kadar önemli olduğunu unutma.

3. Havanın da dekorasyon kadar önemli olduğunu unutma.

Bir evin güzel görünmesi kadar ferah ve konforlu hissettirmesi de önemli. Bu nedenle dekorasyonunu tamamlayan parçaların yanında ortamın havasını iyileştiren çözümlere de yer verebilirsin. Philips PureProtect Water 3400 Serisi, hava temizleme ve nemlendirme işlevlerini tek cihazda bir araya getirerek yaşam alanında daha konforlu bir ortam oluşturmaya yardımcı oluyor; ayrıca tasarımı sayesinde dekorasyonun ortasında göze batan bir cihaz gibi durmuyor. Böylece evde günlük yaşamı gerçekten kolaylaştıran seçimlere de yer vermiş olursun.

4. Kitaplarını dekorasyonunun bir parçası yap.

4. Kitaplarını dekorasyonunun bir parçası yap.

Kitaplarını yalnızca boy sırasına göre dizmek yerine bazılarını yatay şekilde üst üste koyabilir, aralarına küçük objeler yerleştirebilirsin. Okuduğun kitapların görünür olması da senin hikayeni yansıtacaktır.

5. Duvarlarını boş bırakma.

5. Duvarlarını boş bırakma.

Tek bir büyük tablo yerine farklı boyutlarda birkaç çerçeveyi birlikte kullanarak kişisel bir galeri duvarı oluşturabilirsin. Film setlerinde duvarlar boşlukları doldurmaktan ziyade karakterin zevklerini ve geçmişini anlatmak için kullanılır. Poster, eski fotoğraf, çizim, kartpostal veya kendi yaptığın resimler burada gayet güzel çalışır.

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6. Tek bir renk seçmek yerine odada küçük renk tekrarları oluştur.

6. Tek bir renk seçmek yerine odada küçük renk tekrarları oluştur.

Bir odada kullanılan renklerin birbiriyle bağlantılı olması, dekorasyonu çok daha özenle kurgulanmış bir noktaya yerleştirecektir. Mesela koltuktaki kiremit tonunu bir vazoda, perdedeki yeşili bir tabloda, halıdaki krem rengini birkaç kitapta tekrar edebilirsin. Böylece her eşya kendi başına güzel görünmek yerine bütünün bir parçasına dönüşmüş olacak.

7. Perdeleri odanın sonradan akla gelen parçası olmaktan çıkar.

7. Perdeleri odanın sonradan akla gelen parçası olmaktan çıkar.

Perdeler çoğu zaman dekorasyonun geri kalanından bağımsız düşünülüyor ama aslında odanın genel görünümünü ciddi şekilde etkiliyor. Tavana yakın ve zemine kadar uzanan perdeler mekanı daha yüksek gösterebilirken, keten ve pamuklu kumaşlar daha doğal bir görünüm yaratıyor. Perdeler mühim, onları ihmal etme!

8. Sehpa ve konsolları küçük dekorasyon köşelerine çevir.

8. Sehpa ve konsolları küçük dekorasyon köşelerine çevir.

Sehpanın üzerinde yalnızca kumanda, su bardağı ve şarj kablosu bulunmasını normal kabul ediyoruz ama dekorasyon açısından pek de yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bunun yerine birkaç kitap, küçük bir seramik obje, mum, dekoratif kase veya mevsimlik bir çiçekle daha düzenli bir kompozisyon oluşturabilirsin. Farklı yüksekliklerde eşyalar kullanmak da hareket sağlayacağından mantıklı olur.

9. Bitkilere de yer aç.

9. Bitkilere de yer aç.

Boş kalan köşeler evin havasını ruhsuz hale getirebiliyor. Burada imdadına bitkiler koşacak. Bitkileri yalnızca yere koymak zorunda da değilsin üstelik duvar rafları, kitaplıklar ve pencere önleri de bunun için kullanılabilir. Yeşilin ahşap, krem, bej ve toprak tonlarıyla birleşmesi ise evine doğal ve sıcak bir görünüm kazandıracak.

10. Büyük mobilyaların arasına işlevsel ama şık parçalar ekle.

10. Büyük mobilyaların arasına işlevsel ama şık parçalar ekle.

Büyük mobilyaların aralarına ince bir yan sehpa, zarif bir lambader, puf, küçük bir servis arabası veya dekoratif bir bank ekleyebilir ve boşlukları değerlendirebilirsin. Özellikle sık kullanacağın parçaları seçersen dekorasyon uğruna evini kullanılmaz hale getirme riskinden de kurtulmuş olursun. Zira güzel görünen ama üzerine hiçbir şey koyamadığın sehpanın bir süre sonra evdeki en gereksiz kişi olması kaçınılmaz.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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