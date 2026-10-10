Evine Bir Film Seti Havası Verecek 10 Havalı Dokunuş
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Evinin dekorasyonunu değiştirmek için koltuk takımını baştan aşağı yenilemen ya da servet harcaman gerekmiyor. Doğru dokunuşlarla evinin havasını çok farklı bir hale getirebilirsin. Haydi detaylara birlikte bakalım!
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1. Büyük tavan lambasını tek başına kullanmak yerine farklı ışık kaynakları yerleştir.
2. Eski görünümlü bir mobilyayla eve geçmişten gelen bir hikaye ekle.
3. Havanın da dekorasyon kadar önemli olduğunu unutma.
4. Kitaplarını dekorasyonunun bir parçası yap.
5. Duvarlarını boş bırakma.
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6. Tek bir renk seçmek yerine odada küçük renk tekrarları oluştur.
7. Perdeleri odanın sonradan akla gelen parçası olmaktan çıkar.
8. Sehpa ve konsolları küçük dekorasyon köşelerine çevir.
9. Bitkilere de yer aç.
10. Büyük mobilyaların arasına işlevsel ama şık parçalar ekle.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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