Esra Erol'un Canlı Yayında Çileden Çıktığı Anlardan Uzak Şehir'deki Ayrılığa TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ünlü yakışıklı oyuncunun yeni dizisinin NOW TV'deki aşiret dizisi olacağı iddia edildi.
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2. Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra hakkındaki dedikodulara yanıt verdi.
3. Esra Erol canlı yayında duydukları karşısında çileden çıktı.
4. Survivor'dan elenen isim belli oldu.
5. Uzak Şehir dizisinden üzen haber geldi.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan bıçaklandı.
7. Feci bir kaza geçirmişti.
8. Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü yaşanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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