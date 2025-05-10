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Esra Erol'un Canlı Yayında Çileden Çıktığı Anlardan Uzak Şehir'deki Ayrılığa TV'de Bugün Yaşananlar

Esra Erol'un Canlı Yayında Çileden Çıktığı Anlardan Uzak Şehir'deki Ayrılığa TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.05.2025 - 23:17

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

10 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Ünlü yakışıklı oyuncunun yeni dizisinin NOW TV'deki aşiret dizisi olacağı iddia edildi.

1. Ünlü yakışıklı oyuncunun yeni dizisinin NOW TV'deki aşiret dizisi olacağı iddia edildi.

Yeni aşiret dizimizin başrolü Biran Damla Yılmaz olmuştu. Güzel oyuncu dizide Yıldız karakterini canlandıracak. İsmi henüz açıklanmayan dizi ile ilgili gelişmeler merak uyandırdı. Dedikodular havada uçuştu.

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2. Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra hakkındaki dedikodulara yanıt verdi.

2. Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra hakkındaki dedikodulara yanıt verdi.

Sibel Taşçıoğlu, 3 sezon boyunca bize efsane bir oyunculuk izletti. Diziden ani ayrılığının ardından AVM'de sevenleriyle buluşan oyuncu bomba açıklamalarda bulundu.

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3. Esra Erol canlı yayında duydukları karşısında çileden çıktı.

3. Esra Erol canlı yayında duydukları karşısında çileden çıktı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının 8 Mayıs Perşembe günkü yayınına Yıldız Hanım katıldı. Yıldız Hanım bir süredir eşiyle barışmak için Erol'un misafiriydi. Erol, Yıldız Hanım'ın eşi Adem Bey'i stüdyoya getirdi ancak sonrasında ortaya dökülenler herkesi çileden çıkarttı.

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4. Survivor'dan elenen isim belli oldu.

4. Survivor'dan elenen isim belli oldu.

Haftanın kritik eleme mücadelesinde Yusuf ve Volkan karşı karşıya geldi. Yusuf, Sedat’a karşı oynadığı ilk düelloyu kaybederek final etabına yükselmişti. Aynı şekilde Volkan da Batuhan’a mağlup olarak son eleme düellosunda Yusuf’un rakibi oldu.

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5. Uzak Şehir dizisinden üzen haber geldi.

5. Uzak Şehir dizisinden üzen haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

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6. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan bıçaklandı.

6. Kızılcık Şerbeti'nde Metehan bıçaklandı.

Söz konusu sahnenin çekimine denk gelen şanslı bir Şerbo seyircisi, fragmanın yayınlanmasının ardından Metehan'ın bıçaklandığı sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

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7. Feci bir kaza geçirmişti.

7. Feci bir kaza geçirmişti.

Ölümden dönen Berk Atan, ilk kez görüntülendi. Muhabirlere konuşan Berk Atan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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8. Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü yaşanıyor.

8. Hudutsuz Sevda'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Miray Daner'in ardından bir oyuncu daha Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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