Eski Bakan Yardımcısı Açıkladı: ABD'li Zenginler 21 Trilyon Dolara Gizli Yeraltı Şehri İnşa Ettirmiş!
Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez bir konusu vardır: Dünyanın sonu gelecek. Elbette bu konu, yalnızca filmlere özel değil. Belki de dünyadaki herkesin tek ortak korkusu. Fakat bu korku, bazılarımız için daha farklı işliyor, örneğin zenginler!
Eski bir Beyaz Saray yöneticisi, hükümetin zenginlerin ve güçlülerin 'olası bir durumda' sığınabilecekleri yer altı şehirleri inşa ettirdiğini iddia etti. Üstelik bu şehirlere trilyonlar harcanmıştı!
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Hayat zenginlere güzel, tabii sonu gelmezse.
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Eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Fitts, bu yeraltı şehirleri için 21 trilyon dolar harcandığını iddia ediyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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