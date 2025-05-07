Eski Bakan Yardımcısı Açıkladı: ABD'li Zenginler 21 Trilyon Dolara Gizli Yeraltı Şehri İnşa Ettirmiş!

Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez bir konusu vardır: Dünyanın sonu gelecek. Elbette bu konu, yalnızca filmlere özel değil. Belki de dünyadaki herkesin tek ortak korkusu. Fakat bu korku, bazılarımız için daha farklı işliyor, örneğin zenginler!

Eski bir Beyaz Saray yöneticisi, hükümetin zenginlerin ve güçlülerin 'olası bir durumda' sığınabilecekleri yer altı şehirleri inşa ettirdiğini iddia etti. Üstelik bu şehirlere trilyonlar harcanmıştı!

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