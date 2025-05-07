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Eski Bakan Yardımcısı Açıkladı: ABD'li Zenginler 21 Trilyon Dolara Gizli Yeraltı Şehri İnşa Ettirmiş!

Eski Bakan Yardımcısı Açıkladı: ABD'li Zenginler 21 Trilyon Dolara Gizli Yeraltı Şehri İnşa Ettirmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 09:20

Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez bir konusu vardır: Dünyanın sonu gelecek. Elbette bu konu, yalnızca filmlere özel değil. Belki de dünyadaki herkesin tek ortak korkusu. Fakat bu korku, bazılarımız için daha farklı işliyor, örneğin zenginler!

Eski bir Beyaz Saray yöneticisi, hükümetin zenginlerin ve güçlülerin 'olası bir durumda' sığınabilecekleri yer altı şehirleri inşa ettirdiğini iddia etti. Üstelik bu şehirlere trilyonlar harcanmıştı!

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Hayat zenginlere güzel, tabii sonu gelmezse.

Zenginliğin değil, hayatın sonundan bahsediyoruz! Dünyada rahat bir yaşam süren, zenginlik içinde yüzen birisi elbette dünyanın sonunun gelmesini asla istemez. Genellikle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bu senaryo, bu kez gerçek oldu. 

Eski bir Beyaz Saray yetkilisi olan 74 yaşındaki Catherine Austin Fitts, katıldığı bir programda oldukça ilginç iddialar ortaya attı. Bu iddialara göre hükümet, zengin ve güçlü isimlerin 'yok olmaya yakın bir olay' yaşandığında sığınabilecekleri yeraltı şehirler ağı inşa etti.

Eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Fitts, bu yeraltı şehirleri için 21 trilyon dolar harcandığını iddia ediyor.

Eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Fitts, bu yeraltı şehirleri için 21 trilyon dolar harcandığını iddia ediyor.

1989-1990 yılları arasında Başkan George H.W. Bush döneminde  Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Fitts, 1998 yılından 2015 yılına kadar vergi mükelleflerinin 21 trilyon dolarının projeye aktarıldığını iddia ediyor. Fitts, iddialarına yönelik herhangi bir kanıt sunamazken Michigan Eyalet Üniversitesi'nden ekonomist Mark Skidmore'un 2017 tarihli bir raporunda, o dönemde Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlıklarında çok sayıda “yetkisiz harcama” yapıldığının ortaya çıkarıldığı görülüyor.

Fitts, yalnızca ABD sınırları içerisinde 170'ten fazla gizli tesis bulunduğunu ve bunların çoğunun okyanus altına inşa edildiğini iddia ediyor. Dünya genelinde inşa edilen üs sayısının ise daha fazla olduğu söyleniyor. Üstelik tüm bu üsler, bir tür ulaşım sistemiyle birbirine bağlı ve sadece ordu tarafından bilinen gizli bir enerji sisteminden güç alıyor.

Bakalım bu iddiaların arkası gelecek mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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