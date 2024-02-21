'Erkeklere Ev Aldıracak Elbise' Paylaşımı Yapan Kadın, Eski Sevgilisine iPhone 14 Pro Max'ini Çaldırmış!

'@ilaydaiilyy' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve geçtiğimiz günlerde de 'Erkeklere ev aldıracak elbise' paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan kadın, eski sevgilisinin telefonunu çaldığını anlattı.
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iPhone 14 Pro Max telefonunu geri alma koşulu ile eski sevgilisine veren İlayda, telefonunu geri alamadı.
Ayrıldıktan sonra ödünç verdiği telefonu geri isteyen kadın, 'Adresi at gönderirim' diyen eski sevgilisinin telefonu bir türlü göndermediğini anlattı.
İşte o anlar: 👇
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