Erkeklerde "Yumuşak" Bulduğu Hareketleri Tek Tek Sayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir 'erkekler şunu yapmamalı' tartışması başlıyor. Bu kez gündemin ortasına, bir kadının erkeklerde 'yumuşak' bulduğu davranışları sıraladığı kısa bir video oturdu.
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Liste park yeri bulamamakla başlayıp chopstick tutmakla bitiyor
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Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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