Erkeklerde "Yumuşak" Bulduğu Hareketleri Tek Tek Sayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kanepeye uzanmış halde kameraya konuşan kadın, videoya 'erkeklerde yumuşak bulduğum hareketler' yazısını ekleyip listesini tek tek sayıyor. Paylaşımdaki 'Pt.1' notu da serinin devam edeceğinin işareti.

Listenin ilk maddeleri arabayla ilgili. Kadın, park yeri bulamayan ya da arabayı uzağa park edip kendisini yürüten erkekleri yumuşak bulduğunu söylüyor. Araba kullanırken navigasyon açmak da aynı kategoriye giriyor.

Sonraki maddeler gündelik hayata uzanıyor: toplu taşımada demirden tutunmak, içeceği pipetle içmek, canının sushi çekmesi ve sushiyi yiyebilmek, chopstick'i tutup soya sosuna batırmak. Kadına göre bu davranışların hepsi bir erkeği 'yumuşak' gösteriyor.

Video X'te farklı hesaplar tarafından da paylaşıldı, Ekşi Sözlük'te konuya başlık açıldı. Kullanıcıların büyük kısmı listedeki maddelerin aslında gündelik ihtiyaçlar olduğunu hatırlattı. 'Park yeri yoksa ne yapsın?', 'Bilmediği yerde navigasyon kullanmasın da ne yapsın?' gibi yorumlar öne çıktı.

Listeyi 'şımarıklık' olarak niteleyenler de oldu, toplu taşımada tutunmanın bile yumuşaklık sayılmasına şaşıranlar da. Bazı kullanıcılar sıradaki maddenin 'düzgün nefes almak' olacağını söyleyerek tepkisini esprili bir dille dile getirdi. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?