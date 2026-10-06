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Erkeklerde "Yumuşak" Bulduğu Hareketleri Tek Tek Sayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Erkeklerde "Yumuşak" Bulduğu Hareketleri Tek Tek Sayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:11

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Sosyal medyada neredeyse her gün yeni bir 'erkekler şunu yapmamalı' tartışması başlıyor. Bu kez gündemin ortasına, bir kadının erkeklerde 'yumuşak' bulduğu davranışları sıraladığı kısa bir video oturdu.

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Liste park yeri bulamamakla başlayıp chopstick tutmakla bitiyor

Liste park yeri bulamamakla başlayıp chopstick tutmakla bitiyor

Kanepeye uzanmış halde kameraya konuşan kadın, videoya 'erkeklerde yumuşak bulduğum hareketler' yazısını ekleyip listesini tek tek sayıyor. Paylaşımdaki 'Pt.1' notu da serinin devam edeceğinin işareti.

Listenin ilk maddeleri arabayla ilgili. Kadın, park yeri bulamayan ya da arabayı uzağa park edip kendisini yürüten erkekleri yumuşak bulduğunu söylüyor. Araba kullanırken navigasyon açmak da aynı kategoriye giriyor.

Sonraki maddeler gündelik hayata uzanıyor: toplu taşımada demirden tutunmak, içeceği pipetle içmek, canının sushi çekmesi ve sushiyi yiyebilmek, chopstick'i tutup soya sosuna batırmak. Kadına göre bu davranışların hepsi bir erkeği 'yumuşak' gösteriyor.

Video X'te farklı hesaplar tarafından da paylaşıldı, Ekşi Sözlük'te konuya başlık açıldı. Kullanıcıların büyük kısmı listedeki maddelerin aslında gündelik ihtiyaçlar olduğunu hatırlattı. 'Park yeri yoksa ne yapsın?', 'Bilmediği yerde navigasyon kullanmasın da ne yapsın?' gibi yorumlar öne çıktı.

Listeyi 'şımarıklık' olarak niteleyenler de oldu, toplu taşımada tutunmanın bile yumuşaklık sayılmasına şaşıranlar da. Bazı kullanıcılar sıradaki maddenin 'düzgün nefes almak' olacağını söyleyerek tepkisini esprili bir dille dile getirdi. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
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twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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