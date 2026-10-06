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Soğanı Saniyeler İçinde Küp Küp Doğrayan Aşçının Pratik Yöntemi Viral Oldu

Soğanı Saniyeler İçinde Küp Küp Doğrayan Aşçının Pratik Yöntemi Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:52
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Soğan doğramak hepimizin korkulu rüyası. Hem kokulu, hem de yakıcı olan soğan, Türk mutfağında ise yemeklerin en temel ürünü olduğu için kaçışımız yok. Peki soğan en kolay nasıl doğranır? X'te 'Pratik Dünya' isimli bir hesap tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. 

Videoda küp küp doğramak için önce bütün soğana bıçağın ucuyla sık aralıklarla dikey kesikler atılıyor. Ardından yandan ince dilimler alındığında soğan kendiliğinden küp küp dökülüyor.

En iyisi gelin, izleyelim.

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Soğanı küp küp doğramanın pratik yöntemi

Soğan bütün hâlde tutulup bıçağın ucuyla kesiliyor

Soğan bütün hâlde tutulup bıçağın ucuyla kesiliyor

Sosyal medyada 1,3 milyondan fazla izlenen videoda bir aşçı, soyulmuş kuru soğanı kesme tahtasında bütün hâlde tutuyor. Bıçağın ucunu soğanın içine batırıp çıkararak sık aralıklarla dikey kesikler atıyor.

Kesikler soğanı tamamen ikiye ayırmadığı için soğan dağılmadan bir arada kalıyor. Aşçı soğanı elinde çevirerek bu işlemi tüm yüzeye uyguluyor.

Ardından soğanı yatırıp yan taraftan ince dilimler alıyor. Kesikler önceden atıldığı için her dilim tahtaya küçük küpler hâlinde dökülüyor.

Yöntem pratik ama bıçakla çalışırken dikkatli olmak gerekiyor

Yöntem pratik ama bıçakla çalışırken dikkatli olmak gerekiyor

Videoyu paylaşan hesabın '35 yaşıma geldim, soğan doğramanın bu kadar pratik bir yolu olduğunu bugün öğrendim' notu da kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımı binden fazla kişi kaydetti.

Ancak videodaki aşçı bıçağı oldukça hızlı ve soğanı tutan eline yakın kullanıyor. Evde denerken keskin bir bıçak kullanmak, soğanı tutan parmak uçlarını içe doğru kıvırmak ve acele etmemek gerekiyor. Kayan bir tahta yerine sabit duran bir kesme tahtası tercih edilmeli.

Soğanı doğramadan önce yarım saat buzdolabında bekletmek ise gözlerin daha az yaşarmasına yardımcı olabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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