Soğanı Saniyeler İçinde Küp Küp Doğrayan Aşçının Pratik Yöntemi Viral Oldu
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Soğan doğramak hepimizin korkulu rüyası. Hem kokulu, hem de yakıcı olan soğan, Türk mutfağında ise yemeklerin en temel ürünü olduğu için kaçışımız yok. Peki soğan en kolay nasıl doğranır? X'te 'Pratik Dünya' isimli bir hesap tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.
Videoda küp küp doğramak için önce bütün soğana bıçağın ucuyla sık aralıklarla dikey kesikler atılıyor. Ardından yandan ince dilimler alındığında soğan kendiliğinden küp küp dökülüyor.
En iyisi gelin, izleyelim.
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Soğanı küp küp doğramanın pratik yöntemi
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Soğan bütün hâlde tutulup bıçağın ucuyla kesiliyor
Yöntem pratik ama bıçakla çalışırken dikkatli olmak gerekiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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