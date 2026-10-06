Soğanı Saniyeler İçinde Küp Küp Doğrayan Aşçının Pratik Yöntemi Viral Oldu

Soğan doğramak hepimizin korkulu rüyası. Hem kokulu, hem de yakıcı olan soğan, Türk mutfağında ise yemeklerin en temel ürünü olduğu için kaçışımız yok. Peki soğan en kolay nasıl doğranır? X'te 'Pratik Dünya' isimli bir hesap tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.

Videoda küp küp doğramak için önce bütün soğana bıçağın ucuyla sık aralıklarla dikey kesikler atılıyor. Ardından yandan ince dilimler alındığında soğan kendiliğinden küp küp dökülüyor.

En iyisi gelin, izleyelim.

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