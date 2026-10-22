En İyi Kurutma Makinesi Hangisi? İhtiyaca Göre Kurutma Makinesi Önerileri

Vestel Kurutma Makinesi Modelleri Arasındaki Farklar Neler?

Vestel kurutma makinesi modelleri arasındaki temel fark, KM serisinin standart motorla E enerji sınıfında, KMI serisinin ise inverter motorla C enerji sınıfında olmasıdır. Kapasite, tambur hacmi, derinlik ve renk de modelden modele değişiyor. Isı pompası, 15 program, nem sensörü, kırışık önleme, çift filtre, çocuk kilidi, iç aydınlatma, LED ekran ve WiFi ise iki seride de ortak.

Motor ve Enerji Tüketimi: KM mi, KMI mı?

Vestel KMI serisi, aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 kurutma döngüsünde yaklaşık %30 daha az enerji tüketiyor. Teknik bilgilere göre 9 kg'lık KM 97402 WIFI 100 döngüde 156 kWh, KMI 98402 WIFI ise 110 kWh harcıyor; aradaki fark 46 kWh. 10 kg'da bu fark KM 107402 WIFI'nin 166 kWh'ine karşı KMI 108402 WIFI'nin 117 kWh'i, yani 49 kWh. Vestel de '%30'a varan enerji tasarrufu' ifadesini Eco Cotton programında KMI 98402 WIFI ile KM 97402 WIFI'yi kıyaslayarak hesapladığını belirtiyor. Bunun sebebi KMI serisindeki dijital kontrollü inverter motor, çünkü bu motor çalışma hızını ve gücünü kurutma ihtiyacına göre ayarlıyor.

Fiyat Farkı Ne Kadar?

15 Ekim 2026 itibarıyla vestel.com.tr'de KMI 98402 WIFI, KM 97402 WIFI'den 4.000 TL daha yüksek fiyatla listeleniyor (43.999 TL'ye karşı 39.999 TL). Aynı 4.000 TL'lik fark 10 kg'lık KMI 108402 WIFI ile KM 107402 WIFI arasında da geçerli. Yani ilk yatırımda KM serisi, uzun vadeli enerji tüketiminde KMI serisi avantaj sağlıyor.

Kırışıklık ve Ütü Derdi

Vestel'in tüm kurutma makinelerinde Kırışık Önleme fonksiyonu ve özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. Vestel'e göre özel karıştırıcılar, çamaşırları kat izi yapmadan öne doğru iterek nem sensörüne katlanmadan ulaştırıyor. KMI serisinde buna Aktif İyon Teknolojisi ekleniyor; bu teknoloji çamaşırların elektrostatik yüklerden arınmış şekilde makineden çıkmasını ve daha kolay ütülenmesini sağlıyor.

Kapasite ve Boyut

Vestel KM 87402 WIFI, 52,5 cm derinliğiyle serinin en kompakt modeli ve diğer 9-10 kg modellerden 8,4 cm daha sığ. Vestel KM 127402 WIFI ise 12 kg kapasite ve 122 litre tamburla en geniş model; derinliği 63,9 cm. Teknik bilgilerinde ayrıca Hijyen programı listelenen tek model de KM 127402 WIFI.

Programlar

Tüm Vestel kurutma makinelerinde 15 program var. Teknik bilgilerde ortak olarak Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Karışık 40, Havalandırma, Dış Giyim, Sentetik, Yorgan, Süreli Kurutma ve Hassas programları ile Narin fonksiyonu yer alıyor. KM serisinin teknik bilgilerinde bunlara ek olarak Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel, Spor ve Yünlü Havalandırma programları listeleniyor.