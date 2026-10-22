En İyi Kurutma Makinesi Hangisi? İhtiyaca Göre Kurutma Makinesi Önerileri
Çamaşır askısıyla vedalaşmaya karar verdin ama hangi modeli alacağını bilemiyor musun? Vestel'in 8 kg'dan 12 kg'a uzanan ısı pompalı kurutma makinelerini kapasite, enerji tüketimi ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla karşılaştırdık; sana uygun olanı birlikte bulalım.
Son Güncelleme: 15 Ekim 2026
En iyi kurutma makinesi, evindeki çamaşır yüküne, enerji beklentine ve makineyi koyacağın alana uyan makinedir. Vestel'in ısı pompalı kurutma makinesi serisinde bu ihtiyaçların her biri için ayrı bir model var. Enerji tüketimi önceliğinse inverter motorlu, C enerji sınıflı Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) ve KMI 108402 WIFI (10 kg) öne çıkıyor. Bebekli ya da evcil hayvanlı bir evdeysen Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel programı listelenen 10 kg'lık Vestel KM 107402 WIFI, en çok yorum alan modeli istiyorsan 563 yorumla 4,8 puanlı Vestel KM 97402 WIFI, kalabalık bir aileysen 12 kg'lık Vestel KM 127402 WIFI mantıklı bir başlangıç noktası. Hepsinde 15 program, WiFi, nem sensörü, çocuk kilidi ve 3 yıl garanti standart geliyor.
En iyi kurutma makinesi hangisi? Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var ve doğru seçim ihtiyaca göre değişiyor
Vestel KM ve KMI serisi arasındaki fark: KMI modellerde inverter motor, C enerji sınıfı ve Aktif İyon Teknolojisi var
Bebekli, evcil hayvanlı ya da kalabalık bir evde Vestel kurutma makinesi seçerken kapasiteye ve programlara bakmak işini kolaylaştırıyor
Kullanıcılar ne diyor? Vestel KM 97402 WIFI, 563 yorumda 4,8 puanla en çok değerlendirilen Vestel kurutma makinesi
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel kurutma makineleri ısı pompalı mı?
Cevap: Evet. vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesinin tamamı ısı pompalı kurutma sistemine sahip. KM serisi standart motorla E, KMI serisi inverter motorla C enerji sınıfında.
Soru: Vestel kurutma makinesinin WiFi özelliği ne işe yarıyor?
Cevap: Vestel'in WiFi özellikli kurutma makineleri Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulamasıyla uzaktan yönetilebiliyor. Uygulamadan program seçebilir, zaman ertelemeli başlatma yapabilir, ana ve ek fonksiyonları ayarlayabilir, 'Kapı Açık Uyarısı' gibi bildirimleri telefonundan görebilirsin.
Soru: Vestel kurutma makinesi çamaşırları kırıştırır mı?
Cevap: Vestel kurutma makinelerinde kırışıklığa karşı Kırışık Önleme fonksiyonu ve çamaşırları kat izi yapmadan döndüren özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. KMI serisi modellerde ayrıca çamaşırları elektrostatik yüklerden arındıran ve ütülemeyi kolaylaştıran Aktif İyon Teknolojisi var. Sonuç çamaşırın türüne göre değişebiliyor; bazı kullanıcılar kırışık önlemede beklediği sonucu alamadığını belirtiyor.
Soru: Vestel kurutma makinelerinin garantisi ve kurulumu nasıl?
Cevap: vestel.com.tr'deki tüm Vestel kurutma makineleri 3 yıl ücretsiz garanti ve ücretsiz montajla satılıyor; ürün sayfalarında ücretsiz nakliye de yer alıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Vestel kurutma makineleri her ev için ideal olmayabilir. Teknik bilgilere göre 10 modelin hepsinin ses seviyesi 64 dBA; oran olarak çok düşük olsa da birkaç kullanıcı da makinenin sesini yüksek bulduğunu yazıyor. Ayrıca yer de önemli: Vestel KM 87402 WIFI dışındaki modeller 60,9 cm, KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde; banyon çok darsa önce ölçü almak gerekiyor.
Sonuç: Hangi Vestel Kurutma Makinesini Almalısın?
Hangi Vestel kurutma makinesini alacağın, önceliğine göre netleşiyor. Kısa bir özet:
Enerji tüketimi önceliğinse: Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) veya KMI 108402 WIFI (10 kg)
Bebekli ya da evcil hayvanlı bir evdeysen: Vestel KM 107402 WIFI (10 kg)
En çok denenmiş modeli istiyorsan: Vestel KM 97402 WIFI (563 yorum, 4,8 puan)
Kalabalık bir aileysen: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg)
Alan dar, bütçe sınırlıysa: Vestel KM 87402 WIFI (8 kg, 52,5 cm derinlik)
Renkli bir tasarım arıyorsan: Vestel KMI 98402 G / S ve KMI 108402 G / MS
Kaynak: Model, teknik bilgi, fiyat ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi ve ürün sayfalarından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.
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