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En İyi Kurutma Makinesi Hangisi? İhtiyaca Göre Kurutma Makinesi Önerileri

En İyi Kurutma Makinesi Hangisi? İhtiyaca Göre Kurutma Makinesi Önerileri

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
22.10.2026 - 12:02
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Çamaşır askısıyla vedalaşmaya karar verdin ama hangi modeli alacağını bilemiyor musun? Vestel'in 8 kg'dan 12 kg'a uzanan ısı pompalı kurutma makinelerini kapasite, enerji tüketimi ve gerçek kullanıcı yorumlarıyla karşılaştırdık; sana uygun olanı birlikte bulalım.

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

En iyi kurutma makinesi, evindeki çamaşır yüküne, enerji beklentine ve makineyi koyacağın alana uyan makinedir. Vestel'in ısı pompalı kurutma makinesi serisinde bu ihtiyaçların her biri için ayrı bir model var. Enerji tüketimi önceliğinse inverter motorlu, C enerji sınıflı Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) ve KMI 108402 WIFI (10 kg) öne çıkıyor. Bebekli ya da evcil hayvanlı bir evdeysen Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel programı listelenen 10 kg'lık Vestel KM 107402 WIFI, en çok yorum alan modeli istiyorsan 563 yorumla 4,8 puanlı Vestel KM 97402 WIFI, kalabalık bir aileysen 12 kg'lık Vestel KM 127402 WIFI mantıklı bir başlangıç noktası. Hepsinde 15 program, WiFi, nem sensörü, çocuk kilidi ve 3 yıl garanti standart geliyor.

En iyi kurutma makinesi hangisi? Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var ve doğru seçim ihtiyaca göre değişiyor

En iyi kurutma makinesi hangisi? Vestel'de 8 kg'dan 12 kg'a 10 ısı pompalı model var ve doğru seçim ihtiyaca göre değişiyor

En İyi Kurutma Makinesi Hangisidir?

En iyi kurutma makinesi tek bir model değil, senin hayatına oturan modeldir.  Modelleri birbirinden ayıran asıl şeyler kapasite (8, 9, 10 ve 12 kg), motor tipi (standart ya da inverter), enerji sınıfı (E ya da C) ve renk seçenekleri. Yani soruyu 'Hangisi en iyi?' yerine 'Benim evime hangisi uyar?' diye sormak seni doğru modele çok daha hızlı götürüyor. Bunlar dışında Vestel'in vestel.com.tr'de listelenen 10 kurutma makinesinin tamamı ısı pompalı ve hepsi WiFi özellikli.

Hangi Kurutma Makinesini Almalıyım?

Hangi kurutma makinesini alacağına karar vermek için önce dört soruya cevap ver. Vestel modellerinde bu dört sorunun her birinin net bir karşılığı var:

  • Ne kadar çamaşır kurutacaksın? Vestel'de 8 kg (91 litre tambur), 9 kg (113 litre), 10 kg (114 litre) ve 12 kg (122 litre) seçenekleri bulunuyor.

  • Enerji tüketimi senin için ne kadar önemli? KM serisi E, inverter motorlu KMI serisi C enerji sınıfında.

  • Makineyi nereye koyacaksın? Tüm modellerin yüksekliği 84,5 cm, genişliği 59,6 cm; derinlik ise 52,5 cm ile 63,9 cm arasında değişiyor.

  • Evin rengi önemli mi? KMI serisinde beyazın yanında gri, siyah ve mat siyah seçenekler var.

Aşağıdaki tabloda Vestel'in 10 kurutma makinesini yan yana görebilirsin.

Vestel KM ve KMI serisi arasındaki fark: KMI modellerde inverter motor, C enerji sınıfı ve Aktif İyon Teknolojisi var

Vestel KM ve KMI serisi arasındaki fark: KMI modellerde inverter motor, C enerji sınıfı ve Aktif İyon Teknolojisi var

Vestel Kurutma Makinesi Modelleri Arasındaki Farklar Neler?

Vestel kurutma makinesi modelleri arasındaki temel fark, KM serisinin standart motorla E enerji sınıfında, KMI serisinin ise inverter motorla C enerji sınıfında olmasıdır. Kapasite, tambur hacmi, derinlik ve renk de modelden modele değişiyor. Isı pompası, 15 program, nem sensörü, kırışık önleme, çift filtre, çocuk kilidi, iç aydınlatma, LED ekran ve WiFi ise iki seride de ortak.

Motor ve Enerji Tüketimi: KM mi, KMI mı?

Vestel KMI serisi, aynı kapasitedeki KM modeline göre 100 kurutma döngüsünde yaklaşık %30 daha az enerji tüketiyor. Teknik bilgilere göre 9 kg'lık KM 97402 WIFI 100 döngüde 156 kWh, KMI 98402 WIFI ise 110 kWh harcıyor; aradaki fark 46 kWh. 10 kg'da bu fark KM 107402 WIFI'nin 166 kWh'ine karşı KMI 108402 WIFI'nin 117 kWh'i, yani 49 kWh. Vestel de '%30'a varan enerji tasarrufu' ifadesini Eco Cotton programında KMI 98402 WIFI ile KM 97402 WIFI'yi kıyaslayarak hesapladığını belirtiyor. Bunun sebebi KMI serisindeki dijital kontrollü inverter motor, çünkü bu motor çalışma hızını ve gücünü kurutma ihtiyacına göre ayarlıyor.

Fiyat Farkı Ne Kadar?

15 Ekim 2026 itibarıyla vestel.com.tr'de KMI 98402 WIFI, KM 97402 WIFI'den 4.000 TL daha yüksek fiyatla listeleniyor (43.999 TL'ye karşı 39.999 TL). Aynı 4.000 TL'lik fark 10 kg'lık KMI 108402 WIFI ile KM 107402 WIFI arasında da geçerli. Yani ilk yatırımda KM serisi, uzun vadeli enerji tüketiminde KMI serisi avantaj sağlıyor.

Kırışıklık ve Ütü Derdi

Vestel'in tüm kurutma makinelerinde Kırışık Önleme fonksiyonu ve özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. Vestel'e göre özel karıştırıcılar, çamaşırları kat izi yapmadan öne doğru iterek nem sensörüne katlanmadan ulaştırıyor. KMI serisinde buna Aktif İyon Teknolojisi ekleniyor; bu teknoloji çamaşırların elektrostatik yüklerden arınmış şekilde makineden çıkmasını ve daha kolay ütülenmesini sağlıyor.

Kapasite ve Boyut

Vestel KM 87402 WIFI, 52,5 cm derinliğiyle serinin en kompakt modeli ve diğer 9-10 kg modellerden 8,4 cm daha sığ. Vestel KM 127402 WIFI ise 12 kg kapasite ve 122 litre tamburla en geniş model; derinliği 63,9 cm. Teknik bilgilerinde ayrıca Hijyen programı listelenen tek model de KM 127402 WIFI.

Programlar

Tüm Vestel kurutma makinelerinde 15 program var. Teknik bilgilerde ortak olarak Gömlek 20 dk, Hızlı 34 dk, Karışık 40, Havalandırma, Dış Giyim, Sentetik, Yorgan, Süreli Kurutma ve Hassas programları ile Narin fonksiyonu yer alıyor. KM serisinin teknik bilgilerinde bunlara ek olarak Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel, Spor ve Yünlü Havalandırma programları listeleniyor.

Bebekli, evcil hayvanlı ya da kalabalık bir evde Vestel kurutma makinesi seçerken kapasiteye ve programlara bakmak işini kolaylaştırıyor

Bebekli, evcil hayvanlı ya da kalabalık bir evde Vestel kurutma makinesi seçerken kapasiteye ve programlara bakmak işini kolaylaştırıyor

Bebekli Bir Ev İçin Hangi Çamaşır Kurutma Makinesi Önerilir?

Bebekli bir ev için Vestel KM 107402 WIFI 10 Kg Kurutma Makinesi güçlü bir aday, çünkü bebek gelince artan çamaşır yükünü 10 kg kapasite ve 114 litrelik tamburla karşılıyor. Teknik bilgilerinde Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel, Hassas ve Yorgan programları ile Narin fonksiyonu listeleniyor. Çocuk kilidi sayesinde meraklı minik eller programı değiştiremiyor. 133 kullanıcı yorumunda 4,9 puan alması da cabası.

Bebekli evlerde Vestel kurutma makinelerinin işe yarayan diğer özellikleri şunlar:

  • Çocuk kilidi: Vestel'in 10 kurutma makinesinin tamamında var.

  • WiFi ve Vestel Akıllı Yaşam uygulaması: Program seçimini ve zaman ertelemeli başlatmayı telefondan yapabiliyorsun; 'Kapı Açık Uyarısı' gibi bildirimler de telefonuna düşüyor. Bebek uyurken makinenin başına gitmene gerek kalmıyor.

  • Çift filtre tasarımı: Tek noktadan erişilen çift katmanlı filtre, lif temizliğini kolaylaştırıyor.

  • Havalandırma programı: Temiz çamaşırlara sinen yemek ya da dolap kokuları gibi istenmeyen kokular üzerinde etkili.

Bütçeyi biraz daha dengede tutmak istersen 9 kg'lık Vestel KM 97402 WIFI de aynı program listesine sahip. Hatta bu modeli alan bir kullanıcı, yeni çocuk sahibi olanlara makineyi 'eliniz ayağınız oluyor' diye tavsiye ediyor.

Vestel Kurutma Makinelerinden Hangisi Bana Uygun?

Vestel kurutma makinelerinden sana uygun olanı, ev düzenine ve önceliğine göre şöyle eşleştirebilirsin:

Evcil Hayvan Sahipleri ve Alerjisi Olanlar İçin

Tüy derdi olan evler için Vestel KM 107402 WIFI ve KM 97402 WIFI öne çıkıyor, çünkü Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel programı bu modellerin teknik bilgilerinde yer alıyor. Kedi sahibi bir KM 107402 WIFI kullanıcısı, tüylerden çok rahatsız olduklarını ve makinenin 'kurtarıcı' olduğunu yazıyor.

Kalabalık Aileler İçin

Çok kişilik bir hanede en mantıklı seçim 12 kg kapasiteli Vestel KM 127402 WIFI. 122 litrelik tamburuyla serinin en büyük modeli ve teknik bilgilerinde Alerji Uzmanı ile Hijyen programları da listeleniyor.

Enerji Tüketimini Düşük Tutmak İsteyenler İçin

Kurutma makinesini her gün çalıştıracaksan C enerji sınıflı Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) ya da KMI 108402 WIFI (10 kg) daha mantıklı, çünkü inverter motorları sayesinde 100 döngüde aynı kapasitedeki KM modeline göre 46-49 kWh daha az enerji harcıyorlar.

Dar Alanlar ve İlk Kez Kurutma Makinesi Alacaklar İçin

Banyonda ya da balkonunda yer darsa 52,5 cm derinliğindeki Vestel KM 87402 WIFI 8 Kg iyi bir başlangıç. 32.999 TL'lik üye fiyatıyla vestel.com.tr'deki en uygun fiyatlı Vestel kurutma makinesi de bu model.

Tasarıma Önem Verenler İçin

Beyaz eşyada beyaz dışında bir renk arıyorsan Vestel KMI serisine bak: KMI 98402 G WIFI ve KMI 108402 G WIFI gri, KMI 98402 S WIFI siyah, KMI 108402 MS WIFI ise mat siyah renkte geliyor.

Kullanıcılar ne diyor? Vestel KM 97402 WIFI, 563 yorumda 4,8 puanla en çok değerlendirilen Vestel kurutma makinesi

Kullanıcılar ne diyor? Vestel KM 97402 WIFI, 563 yorumda 4,8 puanla en çok değerlendirilen Vestel kurutma makinesi

Vestel Kurutma Makinesi Kullanıcı Yorumları: Gerçek Kullanıcılar Ne Diyor?

Vestel kurutma makinelerini kullananlar en çok çamaşırın çekmemesinden, tüy ve tozun azalmasından ve ütü yükünün hafiflemesinden memnun. Vestel KM 97402 WIFI'nin 563 yorumunun 507'si (%90,1) 5 yıldız. Bazı kullanıcılar ise ses seviyesini ve kırışık önleme performansını eleştiriyor. Aşağıdaki yorumlar vestel.com.tr'deki ürün sayfalarından alındı.

Memnun Kalanlar

  • Vestel KM 97402 WIFI (5/5, Hepsiburada): 'Çamaşırlar çekme falan yapmadı. Bence her evde olması gerekiyor. Çamaşır kalabalığından kurtulduk.'

  • Vestel KM 97402 WIFI (5/5): 'Tavsiye ederim hele yeni bi çoçuk sahibi olduysanız eliniz ayağınız oluyor resmen.'

  • Vestel KM 107402 WIFI (5/5): 'Çamaşırların tüyü, tozu gitti resmen. Küçülür, çeker dediler ama asla öyle bir durum olmadı.' Aynı kullanıcı tek sıkıntısının makineyi WiFi'ye bağlayamamak olduğunu da ekliyor.

  • Vestel KM 107402 WIFI (5/5): 'Kedim vardı tüylerinden çok rahatsızdık, iyi ki almışım deyip beni rahatlatan kurtarıcım oldu.'

  • Vestel KMI 98402 WIFI (5/5): '1 aydır kullanıyorum, çekme söz konusu değil, enerji tasarrufu iyi, kırıştırmıyor, evim tozdan kurtuldu.'

  • Vestel KMI 98402 G WIFI (5/5): 'Çamaşır askısının yerini ve ütü yapmayı unuttum. Özellikle evcil hayvanı olanlar için bir lüks değil ihtiyaçmış.'

  • Vestel KMI 108402 WIFI (5/5, vestel.com.tr): 'Çok güzel kurutuyor ve ütülenmiş gibi çıkıyor çamaşırlar.'

Eleştirenler

  • Vestel KM 97402 WIFI (3/5): 'Hem sesli çalışıyor hem de kırışıklık önlemede istediğim sonucu alamadım. Kurutma olarak memnunum.'

  • Vestel KMI 98402 WIFI (4/5): 'Bir yıldızı sadece sesi bana biraz fazla yüksek geldiği için kırdım.'

Kısacası Vestel kurutma makinelerinde kullanıcı memnuniyeti yüksek; sese hassassan ya da kırışıklığı tamamen yok edecek bir makine bekliyorsan beklentini buna göre ayarlamanda fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Vestel kurutma makineleri ısı pompalı mı?

Cevap: Evet. vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesinin tamamı ısı pompalı kurutma sistemine sahip. KM serisi standart motorla E, KMI serisi inverter motorla C enerji sınıfında.

Soru: Vestel kurutma makinesinin WiFi özelliği ne işe yarıyor?

Cevap: Vestel'in WiFi özellikli kurutma makineleri Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulamasıyla uzaktan yönetilebiliyor. Uygulamadan program seçebilir, zaman ertelemeli başlatma yapabilir, ana ve ek fonksiyonları ayarlayabilir, 'Kapı Açık Uyarısı' gibi bildirimleri telefonundan görebilirsin.

Soru: Vestel kurutma makinesi çamaşırları kırıştırır mı?

Cevap: Vestel kurutma makinelerinde kırışıklığa karşı Kırışık Önleme fonksiyonu ve çamaşırları kat izi yapmadan döndüren özel karıştırıcı tasarım bulunuyor. KMI serisi modellerde ayrıca çamaşırları elektrostatik yüklerden arındıran ve ütülemeyi kolaylaştıran Aktif İyon Teknolojisi var. Sonuç çamaşırın türüne göre değişebiliyor; bazı kullanıcılar kırışık önlemede beklediği sonucu alamadığını belirtiyor.

Soru: Vestel kurutma makinelerinin garantisi ve kurulumu nasıl?

Cevap: vestel.com.tr'deki tüm Vestel kurutma makineleri 3 yıl ücretsiz garanti ve ücretsiz montajla satılıyor; ürün sayfalarında ücretsiz nakliye de yer alıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Vestel kurutma makineleri her ev için ideal olmayabilir. Teknik bilgilere göre 10 modelin hepsinin ses seviyesi 64 dBA; oran olarak çok düşük olsa da birkaç kullanıcı da makinenin sesini yüksek bulduğunu yazıyor. Ayrıca yer de önemli: Vestel KM 87402 WIFI dışındaki modeller 60,9 cm, KM 127402 WIFI ise 63,9 cm derinliğinde; banyon çok darsa önce ölçü almak gerekiyor.

Sonuç: Hangi Vestel Kurutma Makinesini Almalısın?

Hangi Vestel kurutma makinesini alacağın, önceliğine göre netleşiyor. Kısa bir özet:

  • Enerji tüketimi önceliğinse: Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg) veya KMI 108402 WIFI (10 kg)

  • Bebekli ya da evcil hayvanlı bir evdeysen: Vestel KM 107402 WIFI (10 kg)

  • En çok denenmiş modeli istiyorsan: Vestel KM 97402 WIFI (563 yorum, 4,8 puan)

  • Kalabalık bir aileysen: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg)

  • Alan dar, bütçe sınırlıysa: Vestel KM 87402 WIFI (8 kg, 52,5 cm derinlik)

  • Renkli bir tasarım arıyorsan: Vestel KMI 98402 G / S ve KMI 108402 G / MS

Kaynak: Model, teknik bilgi, fiyat ve yorum verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi ve ürün sayfalarından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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