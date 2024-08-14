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En Çok Satılan Katlanır Kabin Boy Bebek Pusetleri ve Bisikletleri: Seyahatinizi Kolaylaştıracak Seçimler!

etiket En Çok Satılan Katlanır Kabin Boy Bebek Pusetleri ve Bisikletleri: Seyahatinizi Kolaylaştıracak Seçimler!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 16:45

Bebeğinizle seyahat ederken hem pratik hem de konforlu bir çözüm arıyorsanız, doğru yerdesiniz! En çok tercih edilen, en iyi katlanır kabin boy bebek pusetleri ve bisikletleri bir araya getirdik. Doona Liki Trike'tan Chicco Goody Plus'a, Hauck Runner 2'den MINI by Easywalker Buggy'ye kadar, tüm modeller hem şık hem de kullanışlı. Bu ürünler, seyahatlerinizi kolaylaştırırken bebeğinizin rahatını da en üst seviyeye çıkaracak. Detaylar için okumaya devam edin ve sizin için en uygun modeli keşfedin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti S3 - Hound Grey

1. Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti S3 - Hound Grey

Bu akıllı bebek bisikleti, tek parça halinde katlanabilme özelliği ile seyahatlerinizde yerden tasarruf sağlar. Hem eğlenceli hem de pratik, Doona Liki Trike, miniklerin en keyifli yol arkadaşı!

Burada.

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2. Bagi Gravity Autofold Bebek Arabası Grey

2. Bagi Gravity Autofold Bebek Arabası Grey

Bagi Gravity, tek tuşla otomatik olarak katlanabilir yapısıyla hem fonksiyonel hem de modern bir bebek arabası. Hafifliği ve kompakt tasarımı sayesinde, annelerin favorisi olmaya aday!

Burada.

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3. Hauck Runner 2 Üç Tekerlekli Bebek Arabası

3. Hauck Runner 2 Üç Tekerlekli Bebek Arabası

Bu bebek arabası, büyük pnömatik tekerlekleriyle her türlü arazide rahatça ilerler. 25 kg’a kadar taşıma kapasitesi ve geniş gölgelik sayesinde, dış mekan gezintilerinde en ideal seçiminiz olacak.

Burada.

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4. Chicco Goody Plus Bebek Arabası Indigo

4. Chicco Goody Plus Bebek Arabası Indigo

Chicco Goody Plus, otomatik katlanabilme özelliği ve şık tasarımıyla seyahatlerinizi keyifli hale getirir. Ultra kompakt yapısı ile kabin boyutuna uygun, taşımak da saklamak da çok kolay!

Burada.

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5. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti

5. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti

Kabin boyutunda, 7’si 1 arada özellikleriyle bu bisiklet, çocukların gelişimine ayak uydurur. Gold Edition tasarımıyla göz kamaştıran Falky, bebekler için eğlenceli, ebeveynler için pratik bir seçim.

Burada.

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6. MINI by Easywalker Buggy TURN Kabin Boy 360 Derece Dönen Otomatik Katlanan Bebek Arabası Soho Grey

6. MINI by Easywalker Buggy TURN Kabin Boy 360 Derece Dönen Otomatik Katlanan Bebek Arabası Soho Grey

Bu mini bebek arabası, 360 derece dönen yapısıyla mükemmel manevra kabiliyeti sunar. Kabin boyutunda katlanabilmesiyle de seyahatlerin en pratik arkadaşı!

Burada.

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7. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

7. Hauck Rapid 4 Bebek Arabası

Hızlı ve kolay katlanabilir özelliğiyle, Hauck Rapid 4, yoğun ebeveynler için mükemmel bir tercih. 25 kg’a kadar taşıma kapasitesi ve büyük alışveriş sepeti ile rahatlık sağlar.

Burada.

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8. Chicco Ohlala 3 Stroller Bebek Arabası (Grey Mist)

8. Chicco Ohlala 3 Stroller Bebek Arabası (Grey Mist)

Ultra hafif ve şık tasarımıyla Chicco Ohlala 3, hem kullanım kolaylığı hem de rahatlık sunar. Katlandığında kompakt boyutu, onu şehir hayatı için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti Siyah

9. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti Siyah

Farklı yönlere dönme ve katlanma özelliğiyle bu bisiklet, her yaştan çocuk için uygun. Siyah rengiyle modern ve şık, aynı zamanda dayanıklı ve kullanışlı.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Hauck Shopper Neo 2 Bebek Arabası

10. Hauck Shopper Neo 2 Bebek Arabası

Bu bebek arabası, tek elle kolayca katlanabilen yapısı ve büyük alışveriş sepetiyle öne çıkar. İki içecek rafı ve doğumdan itibaren yatma pozisyonu sunmasıyla da ebeveynlerin gözdesi.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Kinderlay Bebek Arabası, Bebek Bebek Pram

11. Kinderlay Bebek Arabası, Bebek Bebek Pram

Bu modern puset, hem bebekler hem de küçük çocuklar için ideal bir oyuncak pram olarak tasarlandı. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde, miniklerin oyun zamanlarını keyifli kılar.

Burada.

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12. Hauck Disney Sport Bebek Arabası

12. Hauck Disney Sport Bebek Arabası

Pooh Geo temalı, ultra hafif yapısıyla Hauck Disney Sport, kolay taşınabilirlik ve eğlenceli tasarım sunar. Katlandığında küçük boyutu ve geniş sepetiyle pratik bir bebek arabasıdır.

Burada.

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13. MINI by Easywalker Buggy TURN Kabin Boy 360 Derece Dönen Otomatik Katlanan Bebek Arabası Manchester Green

13. MINI by Easywalker Buggy TURN Kabin Boy 360 Derece Dönen Otomatik Katlanan Bebek Arabası Manchester Green

Bu yeşil güzellik, 360 derece dönebilen yapısı ve otomatik katlanma özelliği ile fark yaratır. Şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyeti sunar, kabin boyu tasarımıyla da taşınması kolaydır.

Burada.

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14. Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt Otomatik Katlanan Kabin Boy Seyahat Sistem Olabilen Bebek Arabası Essential Graphite

14. Maxi-Cosi Lara2 Ultra Kompakt Otomatik Katlanan Kabin Boy Seyahat Sistem Olabilen Bebek Arabası Essential Graphite

Maxi-Cosi Lara2, ultra kompakt yapısı ve otomatik katlanma özelliğiyle seyahatlerde en iyi yardımcınız olur. Kabin boyutunda, her yerde rahatça kullanılabilir.

Burada.

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15. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

15. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

Hauck Rapid 4D, hızlı katlanabilir yapısı ve 50+ UPF korumalı gölgeliği ile güneşli günlerde ekstra koruma sağlar. Geniş alışveriş sepeti ve yatma pozisyonu ile konforlu bir yolculuk sunar.

Burada.

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