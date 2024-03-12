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"Elin Ecnebileri Ramazan Kutluyor" Diyen Osman Gökçek Rakılı Fotoğrafa Laf Dokundurdu!

"Elin Ecnebileri Ramazan Kutluyor" Diyen Osman Gökçek Rakılı Fotoğrafa Laf Dokundurdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 11:32

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Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, geçtiğimiz gün canlı yayında, Ramazan ayında rakılı fotoğraf paylaşanlara gönderme yaptı.

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Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan "Sürmanşet" programında konuştu.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan "Sürmanşet" programında konuştu.

Programda Real Madrid'in paylaşımını göstererek ülkemizde sanatçıların Ramazan ayına saygı göstermediğini söyledi.

Programda Real Madrid'in paylaşımını göstererek ülkemizde sanatçıların Ramazan ayına saygı göstermediğini söyledi.

Profesyonel spor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı gösteren Gökçek, Ramazan'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Profesyonel spor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı gösteren Gökçek, Ramazan'ı tebrik ettiklerini söyledi.

"Elin ecnebileri Ramazanımızla ilgili bir tebrikte bulunuyorlar, çok güzel bir davranış kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Elin ecnebileri Ramazanımızla ilgili bir tebrikte bulunuyorlar, çok güzel bir davranış kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Ardından lafı sanatçılara getirdi, "Bizim ülkemizdeki sanatçılar elinde rakı ile fotoğraf koymaya kalkıyorlar" dedi.

Ardından lafı sanatçılara getirdi, "Bizim ülkemizdeki sanatçılar elinde rakı ile fotoğraf koymaya kalkıyorlar" dedi.
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İşte o video:

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