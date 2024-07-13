Duruşu Bile Değişmemiş: Arda Güler'in Küçükken Evin İçinde Futbol Oynadığı Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Son dönemlerin parlayan yıldızı Arda Güler, son aylarda global çapta adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle takımı Real Madrid'e getirdiği başarılar ve EURO 2024'teki performansıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisinin çocukluk fotoğrafları da en az kendisi kadar viral oldu bildiğiniz gibi.
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Arda Güler'in küçükken evin içinde babasıyla futbol oynadığı anlar yeniden gündem oldu.
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Video, Arda'nın yeteneğinin ailesi tarafından nasıl desteklendiğini bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o video;
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