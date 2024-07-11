Yeni Messi ve Ronaldo mu? İspanya'nın Genç Yeteneği Lamine Yamal ile Arda Güler'in Golü Karşılaştırıldı

Genç yetenek Arda Güler, son dönemlerin en çok ilgi gören futbolcularından biri. Futbol sahalarında gösterdiği üstün performans ve yetenekleriyle dikkat çeken Arda, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Arda Güler, futbol dünyasında parlayan bir yıldız olarak kabul ediliyor ve gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına dair beklentiler oldukça yüksek.
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İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın golü ile Arda Güler'in golü karşılaştırıldı.
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Ortaya çıkan görüntüye "Yeni Messi ve Ronaldo mu doğuyor?" yorumları yapıldı.
İşte o goller;
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