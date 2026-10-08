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Dünyanın En Değerli Markası Açıklandı

Dünyanın En Değerli Markası Açıklandı

Google Yapay Zeka ChatGPT
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 21:20
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Dünyanın en değerli 100 markası açıklandı. Kantar BrandZ'ın 2026 yılı 'Dünyanın En Değerli Markaları' listesinde zirve el değiştirdi. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Google, 1 trilyon 484,9 milyar dolarlık marka değeriyle Apple'ı geride bırakarak birinci oldu. İlk 100 markanın toplam değeri ise bir yılda yüzde 22 artarak 13,1 trilyon dolara çıktı.

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Dünyanın en değerli markası belli oldu. Apple ikinci sıraya düştü.

Dünyanın en değerli markası belli oldu. Apple ikinci sıraya düştü.

Araştırma 54 pazarda toplanan 4,6 milyon tüketici yanıtına dayanıyor ve 22 binden fazla markayı kapsıyor. Listeye göre Google'ın marka değeri bir yılda yüzde 57 artarken, Apple yalnızca yüzde 6'lık yükselişle 1 trilyon 380,3 milyar dolarda kaldı. İki marka arasındaki fark yaklaşık 104,6 milyar dolara ulaştı.

Google'ın çıkışında ağırlıklı olarak yapay zekânın rol oynadığı belirtiliyor. Gemini'nin ürünlere entegre edilmesi, arama motorundaki yapay zekâ özellikleri ve veri merkezi yatırımları, markanın değerini yukarı taşıyan başlıklar arasında sayılıyor.

Burada küçük ama önemli bir ayrım var: Marka değeri, şirketin borsadaki piyasa değeriyle aynı şey değil. Google için açıklanan yaklaşık 1,48 trilyon dolarlık rakam, Alphabet'in piyasa değerini değil, Kantar'ın tüketici algısı ve marka gücü üzerinden hesapladığı değeri ifade ediyor.

Dört marka 1 trilyon doları aştı, ChatGPT tek yılda 45 basamak yükseldi.

Dört marka 1 trilyon doları aştı, ChatGPT tek yılda 45 basamak yükseldi.

Geçen yıl 1 trilyon dolar sınırını yalnızca Apple aşmıştı. Bu yıl Google ve Apple'a Microsoft (1 trilyon 111,8 milyar dolar) ile Amazon (1 trilyon 22,8 milyar dolar) da eklendi. Üçüncü ve dördüncü sıradaki bu iki marka yerini korudu. NVIDIA ise yüzde 60'lık artışla 814,9 milyar dolara çıkarak beşinci sırada kaldı ve trilyon dolar eşiğine yaklaştı.

İlk 10'un devamında Facebook (366,6 milyar dolar), Instagram (286,2 milyar dolar), üç basamak yükselen Tencent (251,6 milyar dolar), Oracle (235,8 milyar dolar) ve iki basamak gerileyen McDonald's (235,1 milyar dolar) yer alıyor.

Listenin en çarpıcı hareketi ChatGPT'den geldi. Geçen yıl 60. sırada olan ChatGPT, yüzde 285'lik artışla 167,8 milyar dolara ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Bu, ilk 100 içindeki en yüksek yıllık büyüme oranı oldu. 

YouTube yüzde 89 artışla 12 basamak yükselip 14. sıraya, Alibaba ise yüzde 51 artışla 10 basamak yükselip 19. sıraya çıktı. 

Coca-Cola ise yalnızca yüzde 1'lik artışla 121,3 milyar dolarda kalarak altı basamak kaybetti ve 20. sıraya düştü.

Dünyanın en değerli 20 markası:

Dünyanın en değerli 20 markası:

  • Google: 1.484,9 (+%57), 2. sıradan 1. sıraya çıktı

  • Apple: 1.380,3 (+%6), 1. sıradan 2. sıraya indi

  • Microsoft: 1.111,8 (+%26), sırasını korudu

  • Amazon: 1.022,8 (+%18), sırasını korudu

  • NVIDIA: 814,9 (+%60), sırasını korudu

  • Facebook: 366,6 (+%22), sırasını korudu

  • Instagram: 286,2 (+%25), sırasını korudu

  • Tencent: 251,6 (+%45), 3 basamak yükseldi

  • Oracle: 235,8 (+%10), sırasını korudu

  • McDonald’s: 235,1 (+%6), 2 basamak düştü

  • Visa: 228,6 (+%7), 1 basamak düştü

  • Mastercard: 184,7 (+%10), sırasını korudu

  • Walmart: 176,7 (+%48), 2 basamak yükseldi

  • YouTube: 168,5 (+%89), 12 basamak yükseldi

  • ChatGPT: 167,8 (+%285), 60. sıradan 15. sıraya çıktı (45 basamak)

  • IBM: 150,8 (+%20), 3 basamak düştü

  • Netflix: 139,4 (+%21), 1 basamak düştü

  • Telekom (Deutsche Telekom): 124,6 (+%18), 1 basamak yükseldi

  • Alibaba: 122,3 (+%51), 10 basamak yükseldi

  • Coca-Cola: 121,3 (+%1), 6 basamak düştü

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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