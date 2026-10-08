Dünyanın En Değerli Markası Açıklandı
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Dünyanın en değerli 100 markası açıklandı. Kantar BrandZ'ın 2026 yılı 'Dünyanın En Değerli Markaları' listesinde zirve el değiştirdi. Geçen yıl ikinci sırada yer alan Google, 1 trilyon 484,9 milyar dolarlık marka değeriyle Apple'ı geride bırakarak birinci oldu. İlk 100 markanın toplam değeri ise bir yılda yüzde 22 artarak 13,1 trilyon dolara çıktı.
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Dünyanın en değerli markası belli oldu. Apple ikinci sıraya düştü.
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Dört marka 1 trilyon doları aştı, ChatGPT tek yılda 45 basamak yükseldi.
Dünyanın en değerli 20 markası:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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