Dünyanın En Değerli Markası Açıklandı

Araştırma 54 pazarda toplanan 4,6 milyon tüketici yanıtına dayanıyor ve 22 binden fazla markayı kapsıyor. Listeye göre Google'ın marka değeri bir yılda yüzde 57 artarken, Apple yalnızca yüzde 6'lık yükselişle 1 trilyon 380,3 milyar dolarda kaldı. İki marka arasındaki fark yaklaşık 104,6 milyar dolara ulaştı.

Google'ın çıkışında ağırlıklı olarak yapay zekânın rol oynadığı belirtiliyor. Gemini'nin ürünlere entegre edilmesi, arama motorundaki yapay zekâ özellikleri ve veri merkezi yatırımları, markanın değerini yukarı taşıyan başlıklar arasında sayılıyor.

Burada küçük ama önemli bir ayrım var: Marka değeri, şirketin borsadaki piyasa değeriyle aynı şey değil. Google için açıklanan yaklaşık 1,48 trilyon dolarlık rakam, Alphabet'in piyasa değerini değil, Kantar'ın tüketici algısı ve marka gücü üzerinden hesapladığı değeri ifade ediyor.