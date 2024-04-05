Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dünya Listelerine Giriş Yapan Zeynep Bastık'ın 10 Harika Şarkısı!

etiket Dünya Listelerine Giriş Yapan Zeynep Bastık'ın 10 Harika Şarkısı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 17:47

Zeynep Bastık'ın uluslararası listelerdeki göz alıcı başarısını göz önünde bulundurarak, sanatçının en iyi çalışmalarını bir araya getiren bir derleme oluşturduk. İyi dinlemeler! 🎵

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Zeynep Bastık - Lan

2. Zeynep Bastık - Ara

3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu

4. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu?

5. Zeynep Bastık - Her Yerde Sen

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zeynep Bastık - Çukur

7. Çok mu Zor (Akustik) - Zeynep Bastık

8. Eyvah - Zeynep Bastık | Music Video

9. Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım (Official Video)

10. Facia (Akustik) - Zeynep Bastık,@EmirCanIgrek

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın