Dünya Listelerine Giriş Yapan Zeynep Bastık'ın 10 Harika Şarkısı!
Dünya Listelerine Giriş Yapan Zeynep Bastık'ın 10 Harika Şarkısı!
Zeynep Bastık'ın uluslararası listelerdeki göz alıcı başarısını göz önünde bulundurarak, sanatçının en iyi çalışmalarını bir araya getiren bir derleme oluşturduk. İyi dinlemeler! 🎵
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1. Zeynep Bastık - Lan
2. Zeynep Bastık - Ara
3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
4. Zeynep Bastık, Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu?
5. Zeynep Bastık - Her Yerde Sen
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6. Zeynep Bastık - Çukur
7. Çok mu Zor (Akustik) - Zeynep Bastık
8. Eyvah - Zeynep Bastık | Music Video
9. Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım (Official Video)
10. Facia (Akustik) - Zeynep Bastık,@EmirCanIgrek
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