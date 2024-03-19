Dubai’nin En Pahalı Evini Bir Türk Aldı: 136 Milyon Dolarlık Ev!
Dubai’nin En Pahalı Evini Bir Türk Aldı: 136 Milyon Dolarlık Ev!
Dünyanın en zengin insanlarının rağbet gösterdiği Dubai’de, bu zamana kadar satılan en pahalı evi adı açıklanmayan bir Türk vatandaşının aldığı iddia edildi. Bir rezidansın teras katındaki 5 yatak odalı daire, bu alanda satılmış dünyanın en pahalı üçüncü dairesi olarak kayıtlara geçti.
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti, dünyanın en pahalı lokasyonlarından biri. Zengin insanların rağbet gösterdiği Dubai’de, lüks yaşama uygun her türlü ihtiyaç bulunuyor.
Sözcü’de yer alan habere göre; bu zamana kadar Dubai’de satılan en pahalı dairenin sahibi bir Türk vatandaşı oldu.
136 milyon dolar (4 milyar 392 milyon TL) fiyat ile satılan, 300 metre yüksekliğinde 71 katlı ve 76 daireli rezidansın teras katında bulunan 360 derece deniz manzaralı dairenin 22 bin metrekare ve beş yatak odalı olduğu, terasa özel havuzunun bulunduğu, satış işlemine Dubai merkezli Provident Estate ajansının aracılık ettiği belirtiliyor.
Projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu daire henüz inşaat aşamasında ve 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.
Daha önce Londra'da One Hyde Park'te 237 milyon dolara ve Monaco'da Odeon Tower'da 440 milyon dolara teras katı daireler satılmıştı. Dubai'de Como Residences'ta bir Türk 130 milyon dolara satın aldığı daire bu alanda üçüncü en pahalı daire olarak kayıtlara geçti.
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