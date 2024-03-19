Dubai’nin En Pahalı Evini Bir Türk Aldı: 136 Milyon Dolarlık Ev!

Dünyanın en zengin insanlarının rağbet gösterdiği Dubai’de, bu zamana kadar satılan en pahalı evi adı açıklanmayan bir Türk vatandaşının aldığı iddia edildi. Bir rezidansın teras katındaki 5 yatak odalı daire, bu alanda satılmış dünyanın en pahalı üçüncü dairesi olarak kayıtlara geçti.