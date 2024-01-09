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“Buralarda Cidden Kimler Yaşıyor?” Dedirten Dünyanın En Pahalı 10 Evi

etiket “Buralarda Cidden Kimler Yaşıyor?” Dedirten Dünyanın En Pahalı 10 Evi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 14:01

Baktıkça çenenizin yorulacağı, fiyatlarını duyunca ufak bir şok geçireceğiniz dünyanın en pahalı evlerini sizler için listeledik 👇

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10. The Manor (California, ABD)

10. The Manor (California, ABD)

Los Angeles'ta bulunan bu malikâne, 20 yatak odası ve tenis kortlarıyla ünlü. Fiyatı tahmini olarak 119 milyon dolar civarında.

9. Palazzo di Amore (California, ABD)

9. Palazzo di Amore (California, ABD)

Bu mülk, şarap üreticisi bir işadamı tarafından satın alınmış ve içerisinde bir şarap mahzeni bile bulunuyor. Fiyatı tahmini olarak 129 milyon dolara yakın.

8. 18-19 Kensington Gardens (Londra, İngiltere)

8. 18-19 Kensington Gardens (Londra, İngiltere)

Kensington Sarayı'na yakın bu konut, özel sinema salonu ve kapalı havuzuyla öne çıkıyor. Fiyatı yaklaşık olarak 140 milyon dolar civarında.

7. Ellison Estate (California, ABD)

7. Ellison Estate (California, ABD)

Oracle'un kurucusu Larry Ellison'a ait bu malikâne, Japonya tarzı bahçeleri ve özel plajıyla ünlü. Fiyatı tahmini olarak 200 milyon dolara yakın.

6. Four Fairfield Pond (New York, ABD)

6. Four Fairfield Pond (New York, ABD)

Hamptons'ta bulunan bu malikâne, 29 yatak odası ve 39 banyosuyla dikkat çekiyor. Değeri yaklaşık olarak 250 milyon dolar civarında.

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5. The Odeon Tower Penthouse (Monako)

5. The Odeon Tower Penthouse (Monako)

Monaco'da bulunan bu penthouse, nefes kesen manzaraları ve modern tasarımıyla biliniyor. Fiyatı yaklaşık olarak 330 milyon dolar civarında.

4. Villa Les Cèdres (Fransa)

4. Villa Les Cèdres (Fransa)

Fransız Rivierası'nda bulunan bu villa, 14 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanmış ve muazzam bir tarihî zenginliğe sahip. Fiyatı yaklaşık olarak 410 milyon dolar civarında.

3. Villa Leopolda (Fransa)

3. Villa Leopolda (Fransa)

Fransız Rivierası'nda bulunan bu muhteşem villa, 18 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ve tarihi bir geçmişe sahip. Fiyatı tahmini olarak 750 milyon dolara yakın.

2. Antilia (Mumbai, Hindistan)

2. Antilia (Mumbai, Hindistan)

Mukesh Ambani'nin ailesinin yaşadığı bu 27 katlı, 400,000 metrekarelik devasa yapı, modern mimarisi ve zenginlikle öne çıkıyor. Fiyatı yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında.

1. Buckingham Sarayı (İngiltere)

1. Buckingham Sarayı (İngiltere)

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi konutu olan bu devasa saray, değerli koleksiyonları ve tarihi önemiyle biliniyor. Fiyatı kesin olarak belirlenmemiş olsa da, tahmini değerinin 2.9 milyar dolar olduğu söyleniyor.

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