“Buralarda Cidden Kimler Yaşıyor?” Dedirten Dünyanın En Pahalı 10 Evi
“Buralarda Cidden Kimler Yaşıyor?” Dedirten Dünyanın En Pahalı 10 Evi
Baktıkça çenenizin yorulacağı, fiyatlarını duyunca ufak bir şok geçireceğiniz dünyanın en pahalı evlerini sizler için listeledik 👇
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10. The Manor (California, ABD)
9. Palazzo di Amore (California, ABD)
8. 18-19 Kensington Gardens (Londra, İngiltere)
7. Ellison Estate (California, ABD)
6. Four Fairfield Pond (New York, ABD)
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5. The Odeon Tower Penthouse (Monako)
4. Villa Les Cèdres (Fransa)
3. Villa Leopolda (Fransa)
2. Antilia (Mumbai, Hindistan)
1. Buckingham Sarayı (İngiltere)
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