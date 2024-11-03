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Dubai Çikolatası Deneyen Influencerları Tiye Alan Gökhan Ünver Yine Kahkahaları Topladı

Dubai Çikolatası Deneyen Influencerları Tiye Alan Gökhan Ünver Yine Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 21:26

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Komedi videolarıyla sosyal medyaya başladığı günden bu yana kahkahaları toplayan Gökhan Ünver, gündemi kaçırmadı ve Dubai çikolatası deneyen influencerları canlandırdı.

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Biliyorsunuz ki son 1-2 ayın favori ürünü Dubai çikolatası ve bir süre daha gündemde kalacak gibi.

Biliyorsunuz ki son 1-2 ayın favori ürünü Dubai çikolatası ve bir süre daha gündemde kalacak gibi.

Hal böyle olunca influencerlar da Dubai çikolatası denerken paylaşımlar yapıyor. Ünver de yine oyunculuğunu konuşturarak alkışları topladı.

Hal böyle olunca influencerlar da Dubai çikolatası denerken paylaşımlar yapıyor. Ünver de yine oyunculuğunu konuşturarak alkışları topladı.

İşte detaylar 👇

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