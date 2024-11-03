Dubai Çikolatası Deneyen Influencerları Tiye Alan Gökhan Ünver Yine Kahkahaları Topladı

İstanbul’da 4 Bin TL’ye Kiraya Verilen Evi Görünce Ev Demeye Diliniz Varmayacak

Robotlar ve Köpeklerin Savaşı Başladı: Yolda Bir Robotla Karşılaşan Köpeğin Verdiği Tepki Güldürdü

Araç Direğe Çarpınca Televizyon Bağlatısının Gittiğini İddia Eden Teyzenin Telaşlı Hali Güldürdü

Malezya'ya Giden Bir Turist Kadınlar ve Erkekler İçin Ayrı Bölümleri Olan Treni Paylaştı