Araç Direğe Çarpınca Televizyon Bağlatısının Gittiğini İddia Eden Teyzenin Telaşlı Hali Güldürdü

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazasında komik anlar kayda geçti. Bir araç direğe vurmuş ve mahalleli olay yerine toplanmışlardı. Bir teyzemiz de olay gününe damgasını vurdu.
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Araç direğe vurduğu için televizyon bağlantısının gittiğini söyleyen teyze epey telaşlıydı.
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Kendisinin o anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede etkileşim aldı.
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