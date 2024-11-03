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Araç Direğe Çarpınca Televizyon Bağlatısının Gittiğini İddia Eden Teyzenin Telaşlı Hali Güldürdü

Araç Direğe Çarpınca Televizyon Bağlatısının Gittiğini İddia Eden Teyzenin Telaşlı Hali Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 20:02

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir trafik kazasında komik anlar kayda geçti. Bir araç direğe vurmuş ve mahalleli olay yerine toplanmışlardı. Bir teyzemiz de olay gününe damgasını vurdu.

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Araç direğe vurduğu için televizyon bağlantısının gittiğini söyleyen teyze epey telaşlıydı.

Araç direğe vurduğu için televizyon bağlantısının gittiğini söyleyen teyze epey telaşlıydı.

Kendisinin o anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede etkileşim aldı.

Kendisinin o anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede etkileşim aldı.

İşte detaylar 👇

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