Uyku Odasından Kuaföre Kadar Her Şeyi Olan Ofisi Görünce Orada Çalışmak İsteyeceksiniz

@begoomil adlı Instagram hesabından içerikler üreten Begüm adlı kadın, çalıştığı ofisi paylaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Çünkü ofisteki imkanlar arasında neredeyse yok yoktu.
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İlk olarak ofislerinde uyku odası olduğunu söyleyen kadın, ardından ise duş kabinlerinden bahsetti.
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Yakında kuaför açılacağını da ekleyen kadın, şirketlerine ait kafelerini de gösterdi.
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