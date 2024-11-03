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Uyku Odasından Kuaföre Kadar Her Şeyi Olan Ofisi Görünce Orada Çalışmak İsteyeceksiniz

Uyku Odasından Kuaföre Kadar Her Şeyi Olan Ofisi Görünce Orada Çalışmak İsteyeceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 19:33

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@begoomil adlı Instagram hesabından içerikler üreten Begüm adlı kadın, çalıştığı ofisi paylaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Çünkü ofisteki imkanlar arasında neredeyse yok yoktu.

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İlk olarak ofislerinde uyku odası olduğunu söyleyen kadın, ardından ise duş kabinlerinden bahsetti.

İlk olarak ofislerinde uyku odası olduğunu söyleyen kadın, ardından ise duş kabinlerinden bahsetti.

Yakında kuaför açılacağını da ekleyen kadın, şirketlerine ait kafelerini de gösterdi.

Yakında kuaför açılacağını da ekleyen kadın, şirketlerine ait kafelerini de gösterdi.

İşte detaylar 👇

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