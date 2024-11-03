Tüm Babalar mı Aynı Olur?: Yıllar Önceki Video ile Aynı Kazağı Giyen Baba

Sosyal medyada bu sıralar sıkça babaların aynı kıyafetleri kullandıklarına dair paylaşımlar görür olduk. Babaların çoğu zaman fedakarlık gösterip kendileri yerine ailelerini düşünmelerinin bir örneği değil de nedir bu? Şimdi yine benzeri bir olayla karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.