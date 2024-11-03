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Tüm Babalar mı Aynı Olur?: Yıllar Önceki Video ile Aynı Kazağı Giyen Baba

Tüm Babalar mı Aynı Olur?: Yıllar Önceki Video ile Aynı Kazağı Giyen Baba

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 20:37

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Sosyal medyada bu sıralar sıkça babaların aynı kıyafetleri kullandıklarına dair paylaşımlar görür olduk. Babaların çoğu zaman fedakarlık gösterip kendileri yerine ailelerini düşünmelerinin bir örneği değil de nedir bu? Şimdi yine benzeri bir olayla karşınızdayız. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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30 yıl öncesinden videolarını izleyen aile o anlarda tesadüfen babalarının üstüne aynı kazağın olduğunu fark edince harika anlar yaşandı.

30 yıl öncesinden videolarını izleyen aile o anlarda tesadüfen babalarının üstüne aynı kazağın olduğunu fark edince harika anlar yaşandı.

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İşte detaylar 👇

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