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Doğum Günü Yaza Denk Geldiği İçin Okulda Kutlayamayan Tatlı Kıza Ablasından Unutulmayacak Sürpriz

Doğum Günü Yaza Denk Geldiği İçin Okulda Kutlayamayan Tatlı Kıza Ablasından Unutulmayacak Sürpriz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:53

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Doğum günü yaz tatiline denk gelenler burada mı? Okulda herkes doğum gününü kutlarken, yazın doğanları bir hüzün sarıyordu. @nazarslan06 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın da, kız kardeşinin doğum günü yaz tatiline denk geldiği için ona bir sürpriz hazırladı.

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Sınıftaki tüm öğrencilerin doğum günü okulda kutlanabilmişti ancak tatlı kızın doğum günü yaz tatiline denk geliyordu.

Sınıftaki tüm öğrencilerin doğum günü okulda kutlanabilmişti ancak tatlı kızın doğum günü yaz tatiline denk geliyordu.

Hal böyle olunca ablası da okullar açılır açılmaz kardeşine pastayla sürpriz yaptı.

Hal böyle olunca ablası da okullar açılır açılmaz kardeşine pastayla sürpriz yaptı.

İşte o anlar 👇

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