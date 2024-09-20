Bir Kadın Türk Erkeklerini, Amerikan Erkeklerine Kıyasla Yerdiği Sözleriyle Gündem Oldu

Bir kadın sosyal medyada paylaşılan videosuyla gündem oldu. Videoda Türk erkeklerini Amerikan erkekleriyle kıyaslayan kadın kısa sürede tepki topladı.
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“Amerikan erkekleri bence çok daha iyi.” diyerek söze başladı sonrasında ise Türk erkeklerinin düşünce yapısı ve maddi açıdan vasat olduğunu dile getirdi.
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Özellikle maddiyatın üzerinde durduğunu belirterek “Türk erkekleriyle kesinlikle hayır.” dedi.
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