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Bir Kadın Türk Erkeklerini, Amerikan Erkeklerine Kıyasla Yerdiği Sözleriyle Gündem Oldu

Bir Kadın Türk Erkeklerini, Amerikan Erkeklerine Kıyasla Yerdiği Sözleriyle Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:00

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Bir kadın sosyal medyada paylaşılan videosuyla gündem oldu. Videoda Türk erkeklerini Amerikan erkekleriyle kıyaslayan kadın kısa sürede tepki topladı.

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“Amerikan erkekleri bence çok daha iyi.” diyerek söze başladı sonrasında ise Türk erkeklerinin düşünce yapısı ve maddi açıdan vasat olduğunu dile getirdi.

“Amerikan erkekleri bence çok daha iyi.” diyerek söze başladı sonrasında ise Türk erkeklerinin düşünce yapısı ve maddi açıdan vasat olduğunu dile getirdi.

Özellikle maddiyatın üzerinde durduğunu belirterek “Türk erkekleriyle kesinlikle hayır.” dedi.

Özellikle maddiyatın üzerinde durduğunu belirterek “Türk erkekleriyle kesinlikle hayır.” dedi.

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