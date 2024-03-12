Dizileri Yayınlandıkları Günlerle Bağdaştıran İzleyiciler Nostalji Havası Estirdi: Siz Hatırlıyor musunuz?
Dizileri Yayınlandıkları Günlerle Bağdaştıran İzleyiciler Nostalji Havası Estirdi: Siz Hatırlıyor musunuz?
Bugüne kadar öyle diziler geldi geçti ki, bizleri ekran başına kilitledir adeta. Yayınlandıkları günleri iple çektik, o günleri dizilerle bağdaştırdık. Peki yıllar önce yayınlanan bu dizilerin, hangi günlerde olduğunu siz hatırlıyor musunuz?
Gelin Twitter'da nostalji rüzgarları estiren paylaşımlara bir bakalım!
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Kimler geldi, kimler geçti bu televizyon ekranlarından...
Dizilerin konularını, karakterlerini, hatta repliklerini bile hatırlıyor olabilirsiniz. Peki ya hangi günlerde yayınlandıklarını?
Aslına bakarsanız, her şey Cuma gününün Son Yaz'a ait olmasının söylenmesinin üzerine başladı.
Elbette Son Yaz Cuma günlerine damgasını vurmuştu. Fakat Cuma günü, yıllardır en popüler gün olmaya devam ediyor.
Mesela Medcezir...
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Adını Feriha Koydum...
Yalan Dünya'yı nasıl unuturuz!
Peki ya Cumartesi hangi diziye ait?
Madem öyle, Pazarı da unutmayalım.
Pazartesi pek popüler bir gün gibi durmasa da, oldukça başarılı işler çıkmış ortaya!
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Peki İçerde mi?
Yoksa Çukur mu?
Salı'nın da ne kadar çok talibi varmış!
Aşk Yeniden...
Ufak Tefek Cinayetler...
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Aksini iddia eden?
Var tabii ki!
Perşembe ile sonlandıralım bu seriyi!
Sizin aklınıza gelen başka dizi var mı?
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