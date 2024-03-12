Dizileri Yayınlandıkları Günlerle Bağdaştıran İzleyiciler Nostalji Havası Estirdi: Siz Hatırlıyor musunuz?

Bugüne kadar öyle diziler geldi geçti ki, bizleri ekran başına kilitledir adeta. Yayınlandıkları günleri iple çektik, o günleri dizilerle bağdaştırdık. Peki yıllar önce yayınlanan bu dizilerin, hangi günlerde olduğunu siz hatırlıyor musunuz?

Gelin Twitter'da nostalji rüzgarları estiren paylaşımlara bir bakalım!