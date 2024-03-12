Görüş Bildir
Haberler
TV
Dizileri Yayınlandıkları Günlerle Bağdaştıran İzleyiciler Nostalji Havası Estirdi: Siz Hatırlıyor musunuz?

Dizileri Yayınlandıkları Günlerle Bağdaştıran İzleyiciler Nostalji Havası Estirdi: Siz Hatırlıyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 23:46

Bugüne kadar öyle diziler geldi geçti ki, bizleri ekran başına kilitledir adeta. Yayınlandıkları günleri iple çektik, o günleri dizilerle bağdaştırdık. Peki yıllar önce yayınlanan bu dizilerin, hangi günlerde olduğunu siz hatırlıyor musunuz?

Gelin Twitter'da nostalji rüzgarları estiren paylaşımlara bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimler geldi, kimler geçti bu televizyon ekranlarından...

Kimler geldi, kimler geçti bu televizyon ekranlarından...

Yıllar boyunca izlemeye doyamadığımız pek çok dizi evlerimize konuk oldu. Üzerinden yıllar geçse de bu dizilerimizi hala unutmuş değiliz.

Dizilerin konularını, karakterlerini, hatta repliklerini bile hatırlıyor olabilirsiniz. Peki ya hangi günlerde yayınlandıklarını?

Dizilerin konularını, karakterlerini, hatta repliklerini bile hatırlıyor olabilirsiniz. Peki ya hangi günlerde yayınlandıklarını?

İşte Twitter'da son olarak dizilerin hangi günlere, daha doğrusu günlerin hangi dizilere ait olduğuna dair bir tartışma çıktı!

Aslına bakarsanız, her şey Cuma gününün Son Yaz'a ait olmasının söylenmesinin üzerine başladı.

Aslına bakarsanız, her şey Cuma gününün Son Yaz'a ait olmasının söylenmesinin üzerine başladı.
twitter.com

Elbette Son Yaz Cuma günlerine damgasını vurmuştu. Fakat Cuma günü, yıllardır en popüler gün olmaya devam ediyor.

Elbette Son Yaz Cuma günlerine damgasını vurmuştu. Fakat Cuma günü, yıllardır en popüler gün olmaya devam ediyor.

Haliyle Cuma gününün talibi de bir hayli fazla!

Mesela Medcezir...

Mesela Medcezir...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Adını Feriha Koydum...

Adını Feriha Koydum...
twitter.com

Yalan Dünya'yı nasıl unuturuz!

Yalan Dünya'yı nasıl unuturuz!
twitter.com

Peki ya Cumartesi hangi diziye ait?

Peki ya Cumartesi hangi diziye ait?
twitter.com

Tabii ki Cennet Mahallesi...

Madem öyle, Pazarı da unutmayalım.

Madem öyle, Pazarı da unutmayalım.
twitter.com

Pazartesi pek popüler bir gün gibi durmasa da, oldukça başarılı işler çıkmış ortaya!

Pazartesi pek popüler bir gün gibi durmasa da, oldukça başarılı işler çıkmış ortaya!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki İçerde mi?

Peki İçerde mi?
twitter.com

Yoksa Çukur mu?

Yoksa Çukur mu?
twitter.com

Salı'nın da ne kadar çok talibi varmış!

Salı'nın da ne kadar çok talibi varmış!
twitter.com

Aşk Yeniden...

Aşk Yeniden...
twitter.com

Ufak Tefek Cinayetler...

Ufak Tefek Cinayetler...
twitter.com

Şimdi de Bahar!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aksini iddia eden?

Aksini iddia eden?
twitter.com

Var tabii ki!

Var tabii ki!
twitter.com

Perşembe ile sonlandıralım bu seriyi!

Perşembe ile sonlandıralım bu seriyi!
twitter.com

Sizin aklınıza gelen başka dizi var mı?

Sizin aklınıza gelen başka dizi var mı?
twitter.com

Haydi yorumlara!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?