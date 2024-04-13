Diyetinizi Bozduracak Kadar Güzel Tatlıları ve Kahvaltısıyla İzmir’in En Güzel Pastaneleri

İster kruvasan isterseniz çayın yanında zeytinli kekikli bir ekmek…. Kahvaltı anlayışınız ne olursa olsun İzmir’de size hitap edecek bir pastane mutlaka bulunuyor. Bizde en sevilen, gerek atlısı gerek sadece gevreği ile ünlü ve hamur üzerine adını altın harflerle yazdıran mekanları sizi için araştırdık. Var mısınız bizimle yaz öncesi diyetinizi bozmaya?