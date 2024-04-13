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Diyetinizi Bozduracak Kadar Güzel Tatlıları ve Kahvaltısıyla İzmir’in En Güzel Pastaneleri

Diyetinizi Bozduracak Kadar Güzel Tatlıları ve Kahvaltısıyla İzmir’in En Güzel Pastaneleri

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 21:02

İster kruvasan isterseniz çayın yanında zeytinli kekikli bir ekmek…. Kahvaltı anlayışınız ne olursa olsun İzmir’de size hitap edecek bir pastane mutlaka bulunuyor. Bizde en sevilen, gerek atlısı gerek sadece gevreği ile ünlü ve hamur üzerine adını altın harflerle yazdıran mekanları sizi için araştırdık. Var mısınız bizimle yaz öncesi diyetinizi bozmaya?

Kaynak: https://www.kisnisvesaire.com/izmir/
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1. Zeynel Ergin Gevrek Fırını

1. Zeynel Ergin Gevrek Fırını

1950’li yıllarda gevrek yapmaya başlayan Zeynel Ergin zamanla bu işi o kadar büyütmüş ki İzmir’de gevrek denilince akla gelen ilk isimlerden. Kahvaltı için tercih edilen ve tarihiyle sevilen bir mekan.

Adres: Alsancak, 1466. Sk. no: 2, 35220 Konak/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @zeynelergingevrekfirini

Ziyaretçi Yorumu: “Profesyonel kaliteli hizmeti, lezzetli boyozu - simidi ve taze çayı ile gidilmeye değer mekan.”

2. Smör Bakery

2. Smör Bakery

Kruvasanlarıyla kalbinizi çalacak olan Smör özelikle İzmir’de kahvaltı için vazgeçilmez, lezzetleriyle tam bir fiyat performans mekanı. 

Adres: Bostanlı, 1803/2. Sk. No: 6A, 35590 Karşıyaka/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @smorthebakery

Ziyaretçi Yorumu: “Kruvasanlar lezzetliydi. Belçika çikolatalı bir seçenekte olsa süper olurmuş. Küçük keyfli sakin bir ortamı var biz çok beğendik.”

3. Gizem Kuzu Bakery

3. Gizem Kuzu Bakery

Gizem Kuzu Bakery özellikle Alman pastasıyla ve diğer hamur işlerinin lezzetleriyle size kilo alma derdinizi unutturacak kadar iyi…

Adres: Kültür, 1388. Sk. No:14/A, 35220 Konak/İzmir

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Instagram: @gimezkuzu

Ziyaretçi Yorumu: “Gayet güzel ve sıcak atmosfere sahip bir mekan,  hazırlanan ürünlerin lezzetinden ödün verme gibi bir dertleri yok..”

4. Neuf Patisserie & Boulangerie

4. Neuf Patisserie & Boulangerie

Kalite, servis, mekan ve ilgileriyle İzmir’de şirin mi şirin bir pastane olan Neuf memnun kalıp sık sık gideceğiniz bir mekan…

Adres: Bostanlı, 1820/1. Sk. No:7, 35590 Karşıyaka/İzmir

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Instagram: @neufpatisserie

Ziyaretçi Yorumu: “Bugün ilk defa gittiğim kalite, lezzet ve servisinden çok memnun kaldığım bir mekan  bu kadar geciktiğim için üzüldüm 🥲.”

5. Antalya Börekçisi Osman Usta

5. Antalya Börekçisi Osman Usta

İzmir’de her çeşit böreğin lezzetli halini tadabileceğiniz Osman Usta mantısıyla da damak çatlatan bir mekan… Gitmeyenler için şiddetle tavsiye edilir.

Adres: Konak, 853. Sk. No: 13/A, 35250 Konak/İzmir

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Instagram: @antalya_borekcisi

Ziyaretçi Yorumu: “Yıllardır aktif bir işletme olmasına rağmen ilk kez gittiğim işletme börekler gerçekten harika hepsini mutlaka deneyin, ancak mekanda yer bulmak bazen sorun olabiliyor.”

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6. I’m Bread

6. I’m Bread

İzmir’de ekmek anlayışınızı tamamen değiştirecek olan I’m Bread sadece ekmek değil hamurlu olan her lezzete emek ve sevgilerini katmışlar.

Adres: Bostanlı, Girne Blv No:33/B, 35590 Karşıyaka/İzmir

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Instagram: @imbreadbakery

Ziyaretçi Yorumu: “Neredeyse bütün ürünleri denedim. Tabii ki benim damak zevkime uymayanlar oldu ama genel anlamda özenle hazırlanmış lezzetli ürünler. Daracık alanda bu çeşitlilik ekibin özverisi ile mümkün yoksa çok zor. Tebrikler, ellerinize sağlık. Favorim tulum peynirli ekmek!”

7. Leone Patisserie & Boulangerie

7. Leone Patisserie & Boulangerie

Kahvaltısı ve sandviçlerini tadıp memnun kalanı olmadığı Leona, İzmir’de her kahvaltı severi misafir etmek için bekliyor.

Adres: Kültür, Vasıf Çınar Blv 29/A, 35220 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @leone.patisserie

Ziyaretçi Yorumu: “Her zaman beklentimin ötesine geçen lezzet ve sunum. Üzerine pastane olduğunu sanmıyorum. Bu arada kahveleri de harika. Kahve severler mutlaka denesin.”

8. Gets Refined Patisserie

8. Gets Refined Patisserie

Özellikle baklava kruvasan her tadanın bayıldığı ve tekrar tatmak için geldikleri tatlı bir pastane… Ürün çeşitliliği ve tazeliği ile tam bir bir fiyat performans mekanı.

Adres: Bostanlı, 2014. Sk. No:5 D:A, 35510 Karşıyaka/İzmir

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Instagram: @gets.refinedpatisserie

Ziyaretçi Yorumu: “İki tane sipariş verdik. Sadece cookie biraz fazla yumuşamıştı. Onun dışında hepsinin lezzeti kreması gayet lezzetliydi. Flat hayatımda yediğim en güzel şey olabilir. Bayıldııkkkkk…..”

9. Marilen Atelier Pâtisserie

9. Marilen Atelier Pâtisserie

Kruvasan ve tatlılarıyla diyetinizi bozduracak olan Merilen Patisserie ilgili çalışanları ve güler yüzleriyle kilo almanıza sebep olabilir.

Adres: Kültür, 1387 Ümran Baradan Sokak No: 1 / E, 35220 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @marilen.patisserie

Ziyaretçi Yorumu: “Keyifli bir kahvaltı deneyimi. Kruvasan kahvaltı süper. Filtre kahve tam istediğim gibiydi. Personel kibar ve yardımcı. Güler yüzlü ve işinden keyif alan bir ekip. Tebrikler 👏🏻👏🏻👏🏻.”

10. Angelique Desserts

10. Angelique Desserts

Taze ve lezzetli ürünleriyle, yedikten sonra asla pişman olmayacağınız kruvasanlarıyla Angelique Desserts bütün İzmirlileri bekliyor. 

Adres: Mehmet Ali Akman, Mithatpaşa Cd. No:1089, 35140 Konak/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @angeliquedesserts35

Ziyaretçi Yorumu: “İyi degil çook iyi kesinlikle. Ben kruvasan daha önce çok fazla yemedim ama buradaki inanılmaz lezzetli. Gerçekten kaliteli bir yer.”

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