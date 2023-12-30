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İzmir’de Hayvan Dostunuzla Rahatça Gidebileceğiniz Mekanlar Listesi

İzmir’de Hayvan Dostunuzla Rahatça Gidebileceğiniz Mekanlar Listesi

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 12:01

İzmir’de evcil hayvanınızla gidip rahatça kahve içip yemek yiyeceğiniz mekan mı arıyorsunuz? Bu listeye bakmadan plan yapmayın derim. İzmir’de hayvan dostu mekanları merak ediyorsunuz devamı yazımızda…

Kaynak: https://www.patilioteller.com/Restora...
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1. Junker

1. Junker

Gerek mekan gerek çalışanlar Junker’e gelenler için harika bir ortam yaratıyor tabii işletmenin hayvan dostu olması artı bir puan ekliyor.

Adres: Alsancak Mahallesi 1483. Sokak No:8, Alsancak, 35220 Konak

Konum için tıklayın.

Instagram: @junkeralsancak

Ziyaretçi Yorumu: “Hayvansever işletmeler tercihimiz bir yana çok hoş vakit geçirdik güzel mekan.”

2. Pablo Artisan Coffee

2. Pablo Artisan Coffee

Fiyat, servis ve güler yüzlü hizmetiyle Pablo Artisan Coffee hayvan dostu olmasıyla da gönüller de yer ediniyor.

Adres: Ilıca, Berkin Elvan Sok. No:11/B, 35320 Narlıdere/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @pabloartisancoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Çok keyifli bir ortam..Sakin, huzurlu güler yüzlü karşılanıp uğurlanıyoruz… Hayvan dostu olması da ayrı bir şekilde huzur verici..”

3. Philia Lifestyle & Coffee Co

3. Philia Lifestyle & Coffee Co

Menü, hizmet, lezzetler ve hayvan dostu olmasıyla Philia Lifestyle & Coffee Co İzmir’de tercih edilen bir mekan.

Adres: Donanmacı, Cemal Gürsel Cd. No:278/A, 35580 Karşıyaka/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @philiacoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Bu mekan da hayvan dostu bir mekan, arkada bir bahçesi olduğuna emin gibiyim ama önde, cadde tarafında oturmayı tercih ettik. Filtre kahvelerimizi keyifle içtik, brownieye bayıldık. Mekanın hayvan dostu olması kadar gelen kişilerinde hayvan dostu olması bizim için her zaman çok önemli. Burası, şayet sizin dostunuz da uyumlu bir karakterde ise oturması, takılması, bi şeyler yemesi içmesi çok rahat bir yer... Latte bey çokça sevildi, ikram ödül maması bile yedi 🤗 misafirperverlik için çok teşekkür ederiz 🧡.”

4. Da’s Cantina

4. Da’s Cantina

Doyurucu ve leziz Meksika yemeklerinin yanı sıra hayvan dostu olmasıyla da Da’s Cantina Urla’da oldukça beğeniliyor.

Adres: Yeni Mahalle, Demirciler Sk. No:13, 35430 Urla/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @dascantina

Ziyaretçi Yorumu: “Nacho taco burrito salata ve hamburger denedik hepsi gayet başarılıydı. Churos ise sıcacık geldi porsiyonda 4 adet bulunuyor. Alt katının havalandırması çok iyi değil 2 tavan pervanesi 1 kliması var fakat pek yeterli değil. Üst katında açık teras var fakat rezervasyonla girebiliyorsunuz. Yaz aylarında mutlaka rezervasyon yaptırıp gidilmeli. Ayrıca hayvan dostu işletme köpeğiniz ile girip oturabilirsiniz.”

5. Cup & Ride Coffee Co

5. Cup & Ride Coffee Co

Balçova’da kahveleri ve tatlılarıyla her geleni memnun eden Cup Ride Coffee hayvan dostu olmasıyla beğeniliyor.

Adres: Korutürk, Korutürk mah Korutürk Mahallesi Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi Trübin, Site Sk. No:55/A D:5, 35330 Balçova/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @cupandridecoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Kahveleri harika. Ama bunun dışında mekan, tatlılar ve özellikle çalışanlar tam anlamıyla mükemmel. Çok şirin, hayvan dostu bir cafe gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz ^^.”

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6. No Ondört Coffee

6. No Ondört Coffee

Leziz tatlıları ve kahveleriyle eski bir rum evi olan No Ondört Cafe’nin bahçesinde patili dostunuzla keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Adres: Çankaya, Ayşe Mayda Sk. No: 14, 35280 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @noondortcoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Arka bahçesi aşırı huzurlu 🤩 Ekip şahane 🥳 kahveleri gayet başarılı son olarak kahve yanı eşlikçileri Tiramusu özellikle 👌mutlaka gelin 🤗 ve hayvan dostu işletme 🤩.”

7. Koala Kaktüs Cafe Shop

7. Koala Kaktüs Cafe Shop

İzmir’de Hatay mutfağını denemek ve hayvan dostu bu yerde güler yüzlü hizmet almak istiyorsanız Koala Kaktüs Cafe tam size göre…

Adres: Kültür, 1436. Sk. No3/c, 35220 Konak/İzmir

Konum için tıklayın.

Instagram: @koalakaktuscafeshop

Ziyaretçi Yorumu: “Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden aslını aratmayacak şekilde cevizli muhammara, kabak tatlısı, katıklı ekmek, tuzlu yoğurt... Tabakta atıştırmalıklar.. hayvan dostu bitkili tasarımlı bir kafe. Bütün bunların yanında kaliteli müzikler güler yüzlü hizmet ve dost canlısı bir ortam sizleri bekliyor olacak şiddetle tavsiyemdir.”

8. Early Coffee

8. Early Coffee

Kahvenizi yudumlarken kedileri de sevebileceğiniz hayvan dostu bu mekan size arkadaş ortamı sıcaklığı verecek kadar tatlı…

Adres: Kazımdirik, 153. Sk. No:67/A, 35100 Bornova/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @early.coffee

Ziyaretçi Yorumu: “Öncelikle hayvan dostu olmaları kedilere çok iyi davrandıkları için çokkk teşekkür ederim . Kahveleri çok lezzetli .kesinlikle tavsiye ederim . Sık sık gidin kedileri de sevin. Hayvan severleri bu cafeye destek olmaları için çağırıyorum. İyi ki varsınız🙏😸😸😸😸.”

9. The Optimist Coffee Co

9. The Optimist Coffee Co

İzmir Bostanlı’da kaliteli kahve ve glutensiz ürününlerin bulunduğu The Optimist Coffee hayvan dostu olmasıyla da beğenilen bir mekan.

Adres: Bostanlı, Cemal Bülbül Sk. No:27/C, 35590 Karşıyaka/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @theoptimistcoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Bostanlı’daki en taze, en lezzetli kahve. Hayvan dostu olmalarını ayrı seviyorum 😻 …”

10. Eski Bahçe

10. Eski Bahçe

Aile ortamı sıcaklığını hissedeceğiniz ve hayvan dostu Eski Bahçe samimi olduğu kadar atmosferiyle cezbeden bir mekan. 

Adres: Dumlupınar, 88. Sk. No: 11, 35400 Buca Osb/Buca/İzmir

Konum için tıklayın. 

Instagram: @eskibahcekafe

Ziyaretçi Yorumu: “Atmosferi mükemmel bir yer... Şehrin içinde doğaya yakın olunabilecek bir yer. Aynı zamanda hayvan dostu olması çok iyi bir detay.”

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