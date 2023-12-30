İzmir’de Hayvan Dostunuzla Rahatça Gidebileceğiniz Mekanlar Listesi

Menü, hizmet, lezzetler ve hayvan dostu olmasıyla Philia Lifestyle & Coffee Co İzmir’de tercih edilen bir mekan.

Adres: Donanmacı, Cemal Gürsel Cd. No:278/A, 35580 Karşıyaka/İzmir

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Instagram: @philiacoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Bu mekan da hayvan dostu bir mekan, arkada bir bahçesi olduğuna emin gibiyim ama önde, cadde tarafında oturmayı tercih ettik. Filtre kahvelerimizi keyifle içtik, brownieye bayıldık. Mekanın hayvan dostu olması kadar gelen kişilerinde hayvan dostu olması bizim için her zaman çok önemli. Burası, şayet sizin dostunuz da uyumlu bir karakterde ise oturması, takılması, bi şeyler yemesi içmesi çok rahat bir yer... Latte bey çokça sevildi, ikram ödül maması bile yedi 🤗 misafirperverlik için çok teşekkür ederiz 🧡.”