İzmir’de Hayvan Dostunuzla Rahatça Gidebileceğiniz Mekanlar Listesi
İzmir’de Hayvan Dostunuzla Rahatça Gidebileceğiniz Mekanlar Listesi
Kaynak: https://www.patilioteller.com/Restora...
İzmir’de evcil hayvanınızla gidip rahatça kahve içip yemek yiyeceğiniz mekan mı arıyorsunuz? Bu listeye bakmadan plan yapmayın derim. İzmir’de hayvan dostu mekanları merak ediyorsunuz devamı yazımızda…
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1. Junker
2. Pablo Artisan Coffee
3. Philia Lifestyle & Coffee Co
4. Da’s Cantina
5. Cup & Ride Coffee Co
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6. No Ondört Coffee
7. Koala Kaktüs Cafe Shop
8. Early Coffee
9. The Optimist Coffee Co
10. Eski Bahçe
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