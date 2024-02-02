Diyarbakırlı Ramazan Hoca Neden Öldürüldü? “Benim İstanbul’da 1 Yıl Kalmam Lazım” Demiş

“Yedi ay önce Cerrahpaşa’ya geldi. İslam’ı sevdiren, düzgün çekilde anlatan biriydi. Düzenli olarak ziyaret ederdim. Bize İstanbul’a gelişini üstü kapalı bir şekilde görev gibi anlatıyordu. ‘Benim burada bir sene kalmak lazım’ diyordu ve senesi dolmadan…”