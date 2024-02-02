Diyarbakırlı Ramazan Hoca Neden Öldürüldü? “Benim İstanbul’da 1 Yıl Kalmam Lazım” Demiş
Diyarbakırlı Ramazan Hoca Neden Öldürüldü? “Benim İstanbul’da 1 Yıl Kalmam Lazım” Demiş
“Diyarbakırlı Ramazan Hoca” ismiyle tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Ramazan Hocanın işlettiği dükkanı yerinde gördü ve tehdit edilen Ramazan Hoca’nın hedef gösterildiğini yazdı.
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Dini görüşleri yüzünden zaman zaman bazı cemaatlerden tehdit alan Ramazan Pişkin, dükkanında namaz kıldığı sırada 3 bıçak darbesiyle katledilmişti.
Ramazan Hocayı öldüren katil zanlısı Erkan Baykut ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Ramazan Hocanın işlettiği ve içerisinde öldürüldüğü dükkanı ziyaret eden İsmail Saymaz, bazı kişiler tarafından tehdit edilen Ramazan Pişkin’i cemaatlerin hedef gösterdiğini yazdı.
“Pişkin, kimi tarikat ve cemaatlerin hedef göstermesi sonucunda öldürülmüş ve yaydığı nefretin kurbanı olmuş olabilir mi? Evet, bu mümkündür.”
“Dini bilgileri zayıf ve genel kültürleri yetersiz TikTok şeyhleri, Youtube mollaları, Facebook gavslarının Pişkin’i “Sapkın” diye suçlamasından, ona “İtikadı bozuk” demesinden, hakkında “Dinden çıktı” şeklinde fetva vermesinden kimi müritler vazife çıkarmış olabilir.”
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“Çünkü bu topraklarda hiçbir insan namaz kılarken öldürülmez.”
İsmail Saymaz ayrıca, Ramazan Pişkin’in illettiği çay ocağının müdavimlerinden olan Zeynel Arit’in de sözlerini köşesine taşıdı;
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