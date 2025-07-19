Dinlediğin Müziklere Göre Hangi Akım Sana Uygun?
Bazı şarkılar tam senliktir ya hani... Dinlerken “bu şarkı beni anlatıyor” dersin. Çünkü müzik zevki öyle basit bir şey değil; tarzın, enerjin, hayata bakışın her şey içinde gizli. İşte tam da bu detaylar aslında senin hangi müzik akımına ait olduğunu söylüyor!
Hadi gel bakalım, sen dinlediklerine göre hangi tarzın insanısın? Akımını seçmiyoruz, o seni çoktan seçmiş olabilir :)
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Sosyal medyada bu aralar popüler olan bu şarkılardan birini seç bakalım!
4. Bu şarkılardan birini seçelim!
5. Bu şarkılardan birini seç!
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6. Bunlardan favorin hangisi peki?
7. Bunlardan birini seç bakalım!
8. Bu şarkılar olmadan bu test olmaz!
9. Hepsi birbirinden güzel 🤔
10. Bu şarkılardan birini seçerek bitirelim!
Sad-Pop Dalgası
Y2K Pop-Rave
Trap-R&B Karışımı
TikTok-Core / Viral Mix
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