Dinlediğin Müziklere Göre Hangi Akım Sana Uygun?

Bazı şarkılar tam senliktir ya hani... Dinlerken “bu şarkı beni anlatıyor” dersin. Çünkü müzik zevki öyle basit bir şey değil; tarzın, enerjin, hayata bakışın her şey içinde gizli. İşte tam da bu detaylar aslında senin hangi müzik akımına ait olduğunu söylüyor!

Hadi gel bakalım, sen dinlediklerine göre hangi tarzın insanısın? Akımını seçmiyoruz, o seni çoktan seçmiş olabilir :)