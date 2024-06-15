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Dilan Polat'la İlgili Sözleri Tepki Çekmişti: Ersan Şen "Eylem Tok Davasını Alır mısınız?" Sorusunu Cevapladı

Dilan Polat'la İlgili Sözleri Tepki Çekmişti: Ersan Şen "Eylem Tok Davasını Alır mısınız?" Sorusunu Cevapladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 22:24 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 22:46

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Ceza Hukuku Profesörü Ersan Şen'in, kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat Çifti için, gözaltına alındıkları dönemde  “Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil.” açıklamasını yapmış, bu sözleri oldukça tepki çekmişti.

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Ersan Şen'den bu sefer de Eylem Tok ve oğlunun davasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Ersan Şen'den bu sefer de Eylem Tok ve oğlunun davasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Katıldığı bir programda kendisine gelen "Eylem Tok gelse davasını alır mısınız?" sorusuna Ersan Şen "Şartlarda anlaşırsak olur." dedi.

Katıldığı bir programda kendisine gelen "Eylem Tok gelse davasını alır mısınız?" sorusuna Ersan Şen "Şartlarda anlaşırsak olur." dedi.

İşte o açıklama;

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