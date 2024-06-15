Dilan Polat'la İlgili Sözleri Tepki Çekmişti: Ersan Şen "Eylem Tok Davasını Alır mısınız?" Sorusunu Cevapladı

Ceza Hukuku Profesörü Ersan Şen'in, kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat Çifti için, gözaltına alındıkları dönemde “Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil.” açıklamasını yapmış, bu sözleri oldukça tepki çekmişti.