Boğazları Düğümledi: Ahmet Mümtaz Taylan'ın Konuğu Olan Uğur Aslan Depremde Yaşadıklarını Anlattı

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 1,5 sene geçti. 11 ilimizi birden etkileyen felaket her birimizde derin yaralar bıraktı. Deprem felaketinin acı hatıraları hala tazeliğini korurken, o günü yaşayanlar bugün hala yaralarını sarmaya çalışıyor.
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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan da deprem felaketinin acısını en derinden yaşayanlardan oldu.
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Empati programına katılan oyuncu, sunucu Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Uğur bu kayıplarla nasıl baş ettin?" sorusunu cevapladı.
Uğur Aslan'ın deprem günü yaşadıklarını ve hislerini anlattığı o anlar karşısında Ahmet Mümtaz Taylan, göz yaşlarını tutamadı.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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