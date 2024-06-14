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Boğazları Düğümledi: Ahmet Mümtaz Taylan'ın Konuğu Olan Uğur Aslan Depremde Yaşadıklarını Anlattı

Boğazları Düğümledi: Ahmet Mümtaz Taylan'ın Konuğu Olan Uğur Aslan Depremde Yaşadıklarını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 21:51

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6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 1,5 sene geçti. 11 ilimizi birden etkileyen felaket her birimizde derin yaralar bıraktı. Deprem felaketinin acı hatıraları hala tazeliğini korurken, o günü yaşayanlar bugün hala yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan da deprem felaketinin acısını en derinden yaşayanlardan oldu.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan da deprem felaketinin acısını en derinden yaşayanlardan oldu.

Başarılı oyuncu depremde, başta ağabeyi, yengesi ve yeğenleri olmak üzere 11 akrabasını birden kaybetti.

Empati programına katılan oyuncu, sunucu Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Uğur bu kayıplarla nasıl baş ettin?" sorusunu cevapladı.

Empati programına katılan oyuncu, sunucu Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Uğur bu kayıplarla nasıl baş ettin?" sorusunu cevapladı.

Uğur Aslan'ın deprem günü yaşadıklarını ve hislerini anlattığı o anlar karşısında Ahmet Mümtaz Taylan, göz yaşlarını tutamadı.

Uğur Aslan'ın deprem günü yaşadıklarını ve hislerini anlattığı o anlar karşısında Ahmet Mümtaz Taylan, göz yaşlarını tutamadı.

İşte o video;

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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