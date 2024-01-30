Devlet Bahçeli'den Gündem Yaratan Açıklama: "Bana Başbakanlık Teklif Edildi"
Devlet Bahçeli'den Gündem Yaratan Açıklama: "Bana Başbakanlık Teklif Edildi"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çok konuşulacak bir yanıt verdi. Bahçeli, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından kendisine Başbakanlık teklifi edildiğini ancak reddettiğini söyledi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, 30 Ocak'ta Ahmet Davutoğlu'nun "Sizin peşinde koştuğunuz başbakanlık makamını terk ettik" sözlerine çok konuşulacak sözlerle yanıt verdi.
Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Parlamenter sistem hakimken cümle alem biliyordu ki eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım koşmama gerek olmazdı."
"7 Haziran 2015'te Başbakanlık makamı doğrudan bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi şeref görevi saydım. Bundan pişman olmadığım gibi, aynı durum bugün olsa yine benzer duruşu cesaretle gösteririm."
Peki 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde ne olmuştu? 7 Haziran 2015 seçimleri Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri olarak görülüyor. AK Parti bu seçimlerde 13 yıllık iktidarın ardından Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş, HDP ilk defa parti olarak barajı aşmış ve koalisyon hükümetleri konusu yeniden Türkiye gündemine gelmişti.
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