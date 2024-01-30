Devlet Bahçeli'den Gündem Yaratan Açıklama: "Bana Başbakanlık Teklif Edildi"

Siyasi partiler arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca erken seçim kararı alınmış ve yükselen iç güvenlik kaygısının olduğu bir ortamda 1 Kasım 2015’te yapılan seçimden yeniden AK Parti çıkmıştı.

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