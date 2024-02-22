Dev Buket Gösterme Akımına Erkek Arkadaşını Sırtlayıp Son Noktayı Koyan Kadın Viral Oldu

Annesine Çiçek Alıp Kendisine Almayan Babasına Küstü: Hatasını Anlayıp Çiçek Alan Babasıyla Barıştı!

Berdan Mardini ile Tivorlu İsmail'in 'Hep Yek' Setinde Bir Araya Geldiği Anlar Hepimizi Güldürdü!