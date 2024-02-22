Dev Buket Gösterme Akımına Erkek Arkadaşını Sırtlayıp Son Noktayı Koyan Kadın Viral Oldu

14 Şubat'ta TikTok'ta akım haline gelen 'Dev buket gösterme' akımı, son gaz devam ediyor.
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14 Şubat öncesi sevgililerinden dev buket alan kadınlar, bu çiçekleri paylaşarak yeni bir akım başlatmıştı.
14 Şubat'ta tek bir dal alamayan bile kızlarımız bu akıma bakarak iç çekedursun, akım kaldığı yerden devam ediyor!
Fakat sonradan bu akım biraz yön değiştirdi. Artık çiçek değil altın bilezik konuşur hale gelmiştik! 😂
Şimdi ise asıl son nokta konuldu diyebiliriz!
Bu son nokta ise gördüğünüz gibi! 😂 Bir kadın sosyal medya kullanıcısı, akıma bizzat sevgilisiyle katıldı!
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O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
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