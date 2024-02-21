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Bir Psikolog Çocuğunuz "Allah'ın Cinsiyeti Ne?" Diye Sorarsa Vermeniz Gereken Cevabı Açıkladı

Bir Psikolog Çocuğunuz "Allah'ın Cinsiyeti Ne?" Diye Sorarsa Vermeniz Gereken Cevabı Açıkladı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.02.2024 - 16:17

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Psikolog Ece Basmacı, çocukların 'Allah'ın cinsiyeti ne?' sorusuna ebeveynlerin vermesi gereken cevabı açıkladı!

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Ece Basmacı isimli psikolog, çocukların sorduğu her sorunun bir değerinin olduğunun altını çizerek belki de zamanında hepimizin sorduğu o soruya verilecek cevabı açıkladı.

Ece Basmacı isimli psikolog, çocukların sorduğu her sorunun bir değerinin olduğunun altını çizerek belki de zamanında hepimizin sorduğu o soruya verilecek cevabı açıkladı.

Çocukların küçük yaşta öğrenmeye olan merakları, her şeyi sorgulamalarına neden olabiliyor. Özellikle de dini konular bunların başında geliyor. Ece Basmacı da "Allah'ın cinsiyeti ne?" sorusuna ebeveynlerin gereken yaklaşımını ve sorunun cevabını açıkladı.

Çocukların küçük yaşta öğrenmeye olan merakları, her şeyi sorgulamalarına neden olabiliyor. Özellikle de dini konular bunların başında geliyor. Ece Basmacı da "Allah'ın cinsiyeti ne?" sorusuna ebeveynlerin gereken yaklaşımını ve sorunun cevabını açıkladı.

Çocuğun sorduğu bu tarz soruları geçiştirmek yerine mantığa uygun, kısa ve öz cevaplar verilmesi gerektiğini söyleyen Basmacı şunları söyledi. 👇

Çocuğun sorduğu bu tarz soruları geçiştirmek yerine mantığa uygun, kısa ve öz cevaplar verilmesi gerektiğini söyleyen Basmacı şunları söyledi. 👇

'Gel bakalım buraya... Şimdi benim de bazı sorularım olacak... Bulutların, yağmurun ya da dolabın cinsiyeti var mı? Bunların hepsine çocuklarınız gülerek cevap verecektir. Tam olarak o esnada şöyle bir açıklama getirebilirsiniz: İnsanların, bazı hayvanların ve bitkilerin cinsiyeti olabilir ama nasıl ki taşın, toprağın, kalemin, makasın ve bilgisayarın cinsiyeti olmadığı gibi Allah'ın da cinsiyeti yoktur.'

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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