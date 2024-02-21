Bir Psikolog Çocuğunuz "Allah'ın Cinsiyeti Ne?" Diye Sorarsa Vermeniz Gereken Cevabı Açıkladı

'Gel bakalım buraya... Şimdi benim de bazı sorularım olacak... Bulutların, yağmurun ya da dolabın cinsiyeti var mı? Bunların hepsine çocuklarınız gülerek cevap verecektir. Tam olarak o esnada şöyle bir açıklama getirebilirsiniz: İnsanların, bazı hayvanların ve bitkilerin cinsiyeti olabilir ama nasıl ki taşın, toprağın, kalemin, makasın ve bilgisayarın cinsiyeti olmadığı gibi Allah'ın da cinsiyeti yoktur.'