Bir Psikolog Çocuğunuz "Allah'ın Cinsiyeti Ne?" Diye Sorarsa Vermeniz Gereken Cevabı Açıkladı

Psikolog Ece Basmacı, çocukların 'Allah'ın cinsiyeti ne?' sorusuna ebeveynlerin vermesi gereken cevabı açıkladı!
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Ece Basmacı isimli psikolog, çocukların sorduğu her sorunun bir değerinin olduğunun altını çizerek belki de zamanında hepimizin sorduğu o soruya verilecek cevabı açıkladı.
Çocukların küçük yaşta öğrenmeye olan merakları, her şeyi sorgulamalarına neden olabiliyor. Özellikle de dini konular bunların başında geliyor. Ece Basmacı da "Allah'ın cinsiyeti ne?" sorusuna ebeveynlerin gereken yaklaşımını ve sorunun cevabını açıkladı.
Çocuğun sorduğu bu tarz soruları geçiştirmek yerine mantığa uygun, kısa ve öz cevaplar verilmesi gerektiğini söyleyen Basmacı şunları söyledi. 👇
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