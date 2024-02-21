Anadolu'daki Cin Çıkarma Seanslarına Benzeyen 'Cinsel Sorun Çözüm Terapisinin' Görüntüleri Olay Oldu!

(PFR) Physico Fonksiyonel Yeniden Yapılandırma, bilgilendirici bir terapi yöntemidir. Rus fizyolog Ivan Michailowitsch Setschenow, kasların sadece güç ile çalışan bir birim olmadığını kanıtladı. Kaslarımız, bir bireyin hayatının resmini oluşturan yaşanmış hatıraların resmini taşır ve hafızası vardır.

Blokajlara neden olan duyguları ve asimetrik kas hareketlerini serbest bırakarak bedenin yeniden inşasını, yani beden ve ruhun yeniden dengesini kurmasını sağlıyoruz. PFR seansını izleyenler, blokajların çözüldüğüne tanık olur ve bizim o sonuca nasıl ulaştığımızı da kısa bir röportaj ile gösteriyoruz.

Her reaksiyon bireyseldir, bizler konuşarak bu tepkilere ulaşamayız. Bu yüzden PFR'yi bir anlamda nonverbal iletişim olarak adlandırıyoruz.