Anadolu'daki Cin Çıkarma Seanslarına Benzeyen 'Cinsel Sorun Çözüm Terapisinin' Görüntüleri Olay Oldu!

PFR olarak adlandırılan Cinsel Sorun Çözüm Terapisi işlemine ait görüntüler sosyal medyada olay oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan ve PFR olarak adlandırılan 'Cinsel Sorun Çözüm Anı' görüntüleri olay oldu.
Görüntülerde danışanın kendinden geçmiş bir şekilde hareketler yaptığını görüyoruz.
Bu işlemi yapan merkez, PFR'yi şöyle anlatıyor: "Tüm düşüncelerimiz ve eylemlerimiz belirli bir hareketten doğar. Bu yüzden bilinçaltımız, hareketlerin ve kasların bütünüdür. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yapımızı rahatlatmaya yönelik bilinçaltımızı yoğun bir şekilde çalıştırıyoruz."
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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Ve ülkemizde sık sık gördüğümüz 'cin çıkarma seanlarına' benzetildi.
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