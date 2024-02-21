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Anadolu'daki Cin Çıkarma Seanslarına Benzeyen 'Cinsel Sorun Çözüm Terapisinin' Görüntüleri Olay Oldu!

Anadolu'daki Cin Çıkarma Seanslarına Benzeyen 'Cinsel Sorun Çözüm Terapisinin' Görüntüleri Olay Oldu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:38

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PFR olarak adlandırılan Cinsel Sorun Çözüm Terapisi işlemine ait görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan ve PFR olarak adlandırılan 'Cinsel Sorun Çözüm Anı' görüntüleri olay oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve PFR olarak adlandırılan 'Cinsel Sorun Çözüm Anı' görüntüleri olay oldu.

Görüntülerde danışanın kendinden geçmiş bir şekilde hareketler yaptığını görüyoruz.

Görüntülerde danışanın kendinden geçmiş bir şekilde hareketler yaptığını görüyoruz.

Bu işlemi yapan merkez, PFR'yi şöyle anlatıyor: "Tüm düşüncelerimiz ve eylemlerimiz belirli bir hareketten doğar. Bu yüzden bilinçaltımız, hareketlerin ve kasların bütünüdür. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yapımızı rahatlatmaya yönelik bilinçaltımızı yoğun bir şekilde çalıştırıyoruz."

Bu işlemi yapan merkez, PFR'yi şöyle anlatıyor: "Tüm düşüncelerimiz ve eylemlerimiz belirli bir hareketten doğar. Bu yüzden bilinçaltımız, hareketlerin ve kasların bütünüdür. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yapımızı rahatlatmaya yönelik bilinçaltımızı yoğun bir şekilde çalıştırıyoruz."

(PFR) Physico Fonksiyonel Yeniden Yapılandırma, bilgilendirici bir terapi yöntemidir. Rus fizyolog Ivan Michailowitsch Setschenow, kasların sadece güç ile çalışan bir birim olmadığını kanıtladı. Kaslarımız, bir bireyin hayatının resmini oluşturan yaşanmış hatıraların resmini taşır ve hafızası vardır.

 Blokajlara neden olan duyguları ve asimetrik kas hareketlerini serbest bırakarak bedenin yeniden inşasını, yani beden ve ruhun yeniden dengesini kurmasını sağlıyoruz. PFR seansını izleyenler, blokajların çözüldüğüne tanık olur ve bizim o sonuca nasıl ulaştığımızı da kısa bir röportaj ile gösteriyoruz.

Her reaksiyon bireyseldir, bizler konuşarak bu tepkilere ulaşamayız. Bu yüzden PFR'yi bir anlamda nonverbal iletişim olarak adlandırıyoruz.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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Ve ülkemizde sık sık gördüğümüz 'cin çıkarma seanlarına' benzetildi.

Ve ülkemizde sık sık gördüğümüz 'cin çıkarma seanlarına' benzetildi.
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twitter.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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kesin "bluetooth'lu titreşimli ben wa topu" var